İzmir Büyükşehir Belediyesi Orman Köylerine 40 Tanker Daha Teslim Etti

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, orman yangınlarına hızla müdahale edilmesini sağlamak için başlattığı seferberlik kapsamında orman köylerine 40 tanker daha teslim etti. Milliyetçiliğin sadece kültürel değerlerden ibaret olmadığını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Şehrinin havasına, suyuna, toprağına, yer altına, yer üstüne, bitki örtüsüne, yerli tohumuna Türkiye'de en çok sahip çıkan şehir İzmir'dir" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in dirençli kent vizyonu doğrultusunda çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi orman yangınlarına erken müdahale edilmesi, yangın söndürme ekipmanlarının artırılması amacıyla orman köylerine su tankeri dağıtımına devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ev sahipliğinde Kültürpark Atlas Pavyonu yanında bulunan alanda yapılan törenle orman köylerine 40 yangın tankeri daha verildi. Daha öncekilerle beraber toplam dağıtılan tanker sayısı 165 oldu. Törene İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı ile genel sekreter yardımcıları, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı İsmail Derse, bürokratlar, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Törenin ardından tankerlerle tatbikat yapıldı.

Soyer: "İklim kriziyle ilgili mücadele vermek zorundayız"

Türkiye'de bir ilki hayata geçirdiklerini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, küresel iklim kriziyle birlikte büyük felaketler yaşandığına dikkat çekti. Başkan Soyer, "Küresel iklim krizi nedeniyle hasta bir gezegende yaşıyoruz. Bu hasta gezegende hiçbirimiz sağlıklı olamayız. İklim kriziyle ilgili mücadele vermek zorundayız" dedi.

"Milliyetçilik sadece kültürel değerlerden mi ibaret?"

2020'de İzmir'de yaşanan deprem felaketinin ardından Seferihisar'daki tsunamiyi hatırlatan Başkan Tunç Soyer, dirençli bir kent oluşturmanın önemine vurgu yaptı. Başkan Tunç Soyer, "Milliyetçilik Özellikle siyasi partilerde çokça konuşulan, herkesin birbiriyle yarıştığı, daha fazla milliyetçi olduğunu anlattığı bir siyasal iklimde yaşıyoruz. Milliyetçilik sadece kültürel değerlerden mi ibaret? Memleketin suyuna, havasına, toprağına sahip çıkmak değil midir? Merasına, ormanlarına, nehirlerine, vadisine sahip çıkmak değil midir? Niçin siyasiler memleketin toprağına, havasına, suyuna sahip çıkmak konusunda yarışmazlar da sadece kültürel değerler üzerinden milliyetçilik yarışındadırlar? Gerçek milliyetçilik; yerli olana, milli olana sahip çıkmak, önce havasına, suyuna, toprağına sahip çıkmakla başlar. ve ben iddia ediyorum; İzmir Büyükşehir Belediyesi şehrinin havasına, suyuna, toprağına, yer altına, yer üstüne, bitki örtüsüne, yerli tohumuna Türkiye'de en çok sahip çıkan şehirdir. İddia ediyorum Türkiye'nin en milliyetçi şehri İzmir'dir. Türkiye'de milliyetçiliğin öncüsü İzmir'dir ve öyle olmaya devam edecektir" diye konuştu.

Derse: "Sonsuz teşekkür ederim"

Yangınların önüne geçmek adına birçok ilkin hayata geçirildiğini ifade eden İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı İsmail Derse, "2021 yılında 60 tanker, 2022'de 65 ve şimdi 40 adet tanker dağıtımı yapıyoruz. Bölgelere göre dağıttık. Kırsal ve orman alanlara ağırlık verdik. Tankerlerin bakım onarımı için de ekip kurduk. Toplamda 325 tankeri faal hale getirdik. Bizi hiçbir yangında yalnız bırakmayan Başkanımız Tunç Soyer'e sonsuz teşekkür ederim" diye konuştu. - İZMİR