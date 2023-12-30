İzmir Büyükşehir Belediyesi, Toplu Ulaşım Araçlarında Atatürk Sözlerine Yer Verdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım araçlarının dijital bilgilendirme ekranlarına ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh cihanda sulh" ve "Ne mutlu Türküm diyene" sözlerini yazdırdı.

Fenerbahçe ve Galatasaray futbol takımlarının Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynaması planlanan Süper Kupa finali öncesi yaşanan kriz İzmir'de de büyük tepkiye neden oldu. Ev sahibi ülke yetkililerinin sporcularımızın Atatürk baskılı tişört ve Atatürk'ün sözlerinin yer aldığı pankartlarla sahaya çıkmasına izin vermemesi üzerine her iki takımın maça çıkmayarak ülkeye dönme kararına destek niteliğinde bir adım da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. ESHOT Genel Müdürlüğü sefere çıkan tüm otobüslerinin dijital ekranlarına Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" ve "Ne mutlu Türküm diyene" sözlerini yazdırdı.