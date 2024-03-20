İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları \'Deli Dumrul\' ile Nilüfer Tiyatro Festivali\'nde sahne aldı

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İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT), Nilüfer Tiyatro Festivali'nde 'Deli Dumrul' oyunu ile sahne aldı. Daha önce Uluslararası Bodrum Tiyatro Festivali (Botifest) kapsamında Bodrum Kalesi'nde sahnelenen 'Deli Dumrul', festivallerde boy göstermeye devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kültür kenti vizyonuyla 70 yıl aradan sonra yeniden kurulan İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT), İzmir'i ulusal ve uluslararası festivallerde başarıyla temsil etmeye devam ediyor. Kurulduğu 2021'den beri İzmirli sanatseverlere 11 farklı oyun sunan, ikinci sezonundan itibaren kapalı gişe oynayan, yaklaşık 60 bin seyirciye ulaşan İzBBŞT, Nilüfer Tiyatro Festivali'nde 'Deli Dumrul' oyunu ile sahne aldı.

DAKİKALARCA AYAKTA ALKIŞLANDI

Güngör Dilmen'in kaleme aldığı ve Yücel Erten'in yönettiği 'Deli Dumrul', Nilüfer Tiyatro Festivali 2024'ün kapanışını başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Nazım Hikmet Kültür Evi'ni dolduran seyirciler, oyunun sonlanmasıyla İzBBŞT ekibini dakikalarca ayakta alkışladı.

SEYİRCİLER OYUNCULARLA BULUŞTU

Oyunun ardından izleyiciler, 'Deli Dumrul' oyuncuları ve İzBBŞT Kurucu Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten ile bir söyleşide buluştu. Söyleşinin moderatörlüğünü Nilüfer Kent Tiyatrosu (NKT) Genel Sanat Yönetmeni Murat Daltaban yaptı. Söyleşide seyirciler, oyunculara ve Yücel Erten'e oyun hakkında merak ettikleri soruları sorma fırsatı buldu.

DELİ DUMRUL KAPANIŞ OYUNU OLARAK SAHNELENDİ

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu'nun Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki özel ve ödenekli tiyatroları sanatseverlerle buluşturmak adına düzenlediği Nilüfer Tiyatro Festivali 2024'te, ikisi dans tiyatrosu olmak üzere toplam on dört oyun sanatseverlerle buluştu. Festivalde ayrıca atölye çalışmaları ve söyleşiler de düzenlendi.