İzmir Büyükşehir Belediyesi Üniversite Eğitim Desteği\'ni Öğrencilere Yükledi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ekonomik kriz ortamında üniversite öğrencilerine verdiği Üniversite Eğitim Desteği'ni yeni yıl öncesi öğrencilerin İzmir Şehir Kartları'na yükledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "genç odaklı kent" vizyonu doğrultusunda sağlanan Üniversite Eğitim Desteği'nin ilk bölümü, 5 bin 460 öğrencinin İzmir Şehir Kartları'na 2 bin 250'şer TL olarak yatırıldı. Başvuruda bulunan ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından yapılan sosyal inceleme sonucu destek almaya hak kazanan ön lisans ve lisans öğrencilerine 2023-2024 öğretim yılı boyunca toplamda 6 bin lira ödenecek.

Toplamda 12 milyon TL'yi geçen üniversite eğitim destek ödemesinin yapıldığını belirten Başkan Soyer de "Sevgili gençler, 2024 yılı hedeflerinize ve hayallerinize daha da yaklaştığınız, gençliğinizi doya doya yaşadığınız bir yıl olsun. Eğitim desteğimizin 3 aylık ödemesi hesaplarınıza yatırılmıştır. İyi seneler" dedi.

ÜNİVERSİTELİLER YALNIZ DEĞİL

Ekonomik şartların giderek ağırlaşması ve yoksulluğun derinleşmesi nedeniyle eğitimine odaklanması gerekirken pek çok zorlukla daha karşı karşıya kalan öğrencileri biraz olsun rahatlatabilmek için çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi, "taşıyıcı" uygulamasının yanında üniversitelilere her sabah sıcak çorba ve akşam sıcak yemek desteği de sağlıyor. İhtiyacı olan öğrencilere üniversite eğitim desteği aktarılıyor ve üniversiteliler ücretsiz çamaşırhane hizmetinden de yararlanabiliyor. Ayrıca imkanı olmayan öğrencilere ailelerini ziyaret edebilmeleri için otobüs bileti de veriliyor.

2019'DAN İTİBAREN YAPILANLAR

Büyükşehir, 2019 yılından bu yana 19 bin 172 üniversite öğrencisine 62 milyon 743 bin liralık eğitim desteği verdi. Bunun yanı sıra 390 bin 350 kişilik sıcak çorba, 846 bin 400 kişilik sıcak yemek desteği ulaştırdı. 854 nakliye talebi sonuçlandırıldı, bin 753 öğrenci çamaşırhane hizmetinden faydalandı, 3 bin 296 öğrenciye 1 milyon 153 bin 600 liralık nakdi destek verilerek otobüs bileti almaları sağlandı.