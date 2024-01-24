 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İzmir Büyükşehir Belediyesi Uzundere Kentsel Dönüşüm Alanı'nda Yeni Hizmet Binasını Tamamlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Uzundere Kentsel Dönüşüm Alanı'nda Yeni Hizmet Binasını Tamamlıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karabağlar'daki Uzundere Kentsel Dönüşüm Alanı'nda yapımı süren belediye hizmet binasının yüzde 90'ını tamamladıklarını açıkladı. Binanın mart ayında hizmete açılması planlanıyor. Uzundere'deki kentsel dönüşüm çalışmaları ise hız kesmeden devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Uzundere Kentsel Dönüşüm Alanı\'nda Yeni Hizmet Binasını Tamamlıyor
24.01.2024 - 11:04,  Güncelleme: 11:05
Abone Ol

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karabağlar'daki Uzundere Kentsel Dönüşüm Alanı'nda yapımı süren belediye hizmet binasının yüzde 90'ını tamamladıklarını açıkladı. Başkan Soyer, "Kentsel dönüşümle sadece binaları dönüştürmüyoruz. Yeşil alanları ve sosyal donatı birimleriyle sağlıklı, güvenli, yaşanabilir çevreler oluşturuyoruz. Uzundere'de yaklaşık 3 dönüm alan içerisinde bulunan belediye hizmet binamız da bölgenin kadınları, çocukları, gençleri ve engellileri için bir yeni yaşam alanı olacak" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin garantörlüğünde, yüzde yüz uzlaşıyla, yerinde ve kooperatifçilik modeliyle yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar'daki Uzundere Kentsel Dönüşüm Alanı'nda inşası devam eden belediye hizmet binasında sona yaklaştı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tesisteki son rötuşları yerinde inceledi. Başkan Soyer'e Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Suphi Şahin ve Ertuğrul Tugay ile belediye bürokratları da eşlik etti. İnşaatın yüzde 90'ının tamamlandığı ve binanın mart ayında hizmete açılacağını ifade eden Başkan Soyer, "Kentsel dönüşümle sadece binaları dönüştürmüyoruz. Yeşil alanları ve sosyal donatı birimleriyle sağlıklı, güvenli, yaşanabilir çevreler oluşturuyoruz. Yaklaşık 3 dönüm alan içerisinde bulunan binamız bölgenin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak işlevselleştiriliyor. Toplum merkezi modeliyle faaliyetleri ve çalışmaları planlanan hizmet binası bölgenin çocukları, gençleri, kadınları ve engellilerinin de faydalanacağı kütüphane, kreş, Masal Evi, meslek fabrikası kursları ve tüm yurttaşların katılacağı atölyeler, bunun yanı sıra sosyal hizmet dayanışma noktalarıyla hizmet verecek. Yaklaşık 35 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiğimiz üç katlı binamız mart ayında açılacak" dedi.

UZUNDERE'DE KENTSEL DÖNÜŞÜM HIZLA SÜRÜYOR

Uzundere'de birinci ve ikinci etabı tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, 744 konut ve 73 işyeri olmak üzere 817 bağımsız birimi hak sahiplerine teslim etti. 2022 yılında başlayan 3'üncü etapta yaklaşık bin 422 bağımsız bölüm için yapım çalışmaları sürüyor.  2023'te çalışmaları başlatılan 4'üncü etapta yaklaşık bin 307 bağımsız bölüm yapılacak. Yıkım işleri başlatılan 4'üncü etapta bulunan 170 binanın tamamı yıkıldı. Proje, ruhsatlandırma ve kazı çalışmaları başlatılan alanda yapım çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tunç Soyer, Çevre, Yerel Haberler, Emlak, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir Belediyesi Uzundere Kentsel Dönüşüm Alanı'nda Yeni Hizmet Binasını Tamamlıyor - Son Dakika


23:16
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum
22:52
İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
22:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde
22:25
ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
22:13
İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hizbullah geri adım atmazsa bunun bedelini tüm Lübnan ödeyecek İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hizbullah geri adım atmazsa bunun bedelini tüm Lübnan ödeyecek
21:54
Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi
21:27
MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:56
Uluslararası Adalet Divanı İsrail kararını cuma günü ilan edecek Uluslararası Adalet Divanı İsrail kararını cuma günü ilan edecek

Son Dakika
23:16 RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum
22:52 İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
22:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde
22:25 ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
22:13 İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hizbullah geri adım atmazsa bunun bedelini tüm Lübnan ödeyecek
21:54 Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi
21:27 MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:56 Uluslararası Adalet Divanı İsrail kararını cuma günü ilan edecek
20:02 TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25 CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 23:23:38. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi Uzundere Kentsel Dönüşüm Alanı'nda Yeni Hizmet Binasını Tamamlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement