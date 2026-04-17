CHP'li Özkan, İzmir Büyükşehir Meclisi'ndeki Gerginliğe Tepki Gösterdi - Son Dakika
CHP'li Özkan, İzmir Büyükşehir Meclisi'ndeki Gerginliğe Tepki Gösterdi

17.04.2026 23:56  Güncelleme: 01:39
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Yağmur Yurdakul Özkan, nisan ayı toplantısında yaşanan gerginliğe dair açıklamalarda bulundu. Özkan, bazı muhalefet üyelerinin meclis çalışmalarını provoke ettiğini ve yaşanan olayların İzmir'e yakışmadığını belirtti.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Yağmur Yurdakul Özkan, nisan ayı toplantısında yaşananlara ilişkin, "Bu görüntüler İzmir'e yakışmamıştır" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Yağmur Yurdakul Özkan, Büyükşehir Belediye Meclisi nisan ayı toplantısı üçüncü birleşiminde yaşanan gerginlikle ilgili açıklama yaptı.

Özkan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün gerçekleştirdiğimiz Büyükşehir Meclis Toplantısı sırasında, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyet raporuna dair konuşmamız gerekirken, sataşan, hakaret içeren ve iftira boyutuna varan asılsız ithamlarla meclis çalışmalarını provoke eden bazı muhalefet meclis üyeleri nedeniyle, arzu etmediğimiz bir tablo ortaya çıkmıştır. Bu olumsuz tutumlar sonucunda, meclis oturumunu sağlıklı bir şekilde sürdürebilme imkanı kalmadığından, toplantıyı sonlandırmak zorunda kaldık. Asıl hedefimiz, Büyükşehir Belediyemizin faaliyetlerini sağlıklı ve verimli bir şekilde değerlendirmek iken, yaşanan bu olumsuzluklar grubumuzu derinden üzmüştür."

AK Partili meclis üyelerinin bunu alışkanlık haline getirdiği görülmektedir. Devamlı olarak adaletin sağlanmasından söz edip, meclis yönetmeliğini hiçe saymaktadırlar. Kaos yaratmışlar, mecliste insanların üstüne yürümüşler, kural tanımazlıklarını göstermişlerdir. Belediye başkanımız konuşurken dışarı çıkıp sonra kendilerine nezaket gösterilmesini istemişlerdir. Bu görüntüler İzmir'e yakışmamıştır. Bundan sonraki oturumlarda benzer olumsuzlukların yaşanmaması temennisiyle, kamuoyuna ve İzmir halkına saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel CHP'li Özkan, İzmir Büyükşehir Meclisi'ndeki Gerginliğe Tepki Gösterdi - Son Dakika

SON DAKİKA: CHP'li Özkan, İzmir Büyükşehir Meclisi'ndeki Gerginliğe Tepki Gösterdi - Son Dakika
