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İzmir Büyükşehir Belediyesi Çiğli Tramvayı'nı hizmete açıyor - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Çiğli Tramvayı'nı hizmete açıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Çiğli Tramvayı bugün saat 16.30'da düzenlenecek törenle hizmete girecek. Tören ve Can Bonomo konseri nedeniyle bölgedeki trafik akışında geçici düzenlemeler yapılacak. Karşıyaka ve Bostanlı İskelesi Aktarma Merkezleri'nden ücretsiz ring seferleri düzenlenecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çiğli Tramvayı\'nı hizmete açıyor
27.01.2024 - 10:47,  Güncelleme: 10:50
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İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Çiğli Tramvayı bugün hizmete açılıyor. Saat 16.30'da başlayacak açılış töreni ve ardından düzenlenecek Can Bonomo konseri nedeniyle bölgedeki trafik akışında geçici düzenlemeye gidildi ve bazı yollar trafiğe kapatıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi törene katılmak isteyen vatandaşlar için Karşıyaka İskelesi ve Bostanlı İskelesi Aktarma Merkezleri'nden tören alanına 15 dakika sıklıkla ücretsiz ring seferleri düzenleyecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yapımını tamamladığı Çiğli Tramvayı bugün saat 16.30'da Çiğli 8955 Sokak üzerinde düzenlenecek törenle hizmete girecek. Etkinlik süresince yapılacak trafik düzenlemeleri kapsamında;

-Çiğli 8809 Sokağın, 10038 Sokak ile Murat Karayalçın Bulvarı arasında kalan kısmının, Murat Karayalçın Bulvarı'na doğru sağ şeridinin,

-10038 Sokağın, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı ile 8809 Sokak arasında kalan kısmının, 8809 Sokağa doğru sağ şeridinin,

-Murat Karayalçın Bulvarı'nın, 8809 Sokak ile 8786/10 Sokak arasında kalan kısmının, 8786/10 Sokağa doğru sağ şeridinin kapatılması kararlaştırıldı.

RİNG SEFERLERİ DÜZENLENECEK

Çiğli Tramvayı açılış törenine ve Can Bonomo konserine katılmak isteyen İzmirliler için Karşıyaka ve Bostanlı Vapur iskeleleri aktarma merkezlerinden 15 dakikada bir otobüs ring seferleri düzenlenecek. Araçlar saat 15.00'ten itibaren tören sonrasındaki konserin bitimine kadar hizmet verecek. Ayrıca törenin düzenleneceği alan İZBAN'ın Egekent İstasyonu'na yürüme mesafesinde bulunuyor.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir Belediyesi Çiğli Tramvayı'nı hizmete açıyor - Son Dakika


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