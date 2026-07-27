İzmir'de CHP'den istifa açıklamaları - Son Dakika
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İzmir'de CHP'den istifa açıklamaları

İzmir\'de CHP\'den istifa açıklamaları
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İzmir'de CHP'nin 10 ilçesinde ilçe başkanları, belediye başkanları ve yöneticiler toplu olarak partiden istifa ederek YENİ Parti'ye katıldı.

(İZMİR) - İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) farklı ilçelerde peş peşe yapılan basın açıklamalarıyla istifa kararları duyuruldu. Bergama, Ödemiş, Bornova, Seferihisar, Foça, Konak, Dikili, Bayraklı, Çeşme ve Buca'da görev yapan ilçe başkanları, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ile kadın ve gençlik kolları yöneticileri, CHP'den ve parti içindeki görevlerinden ayrıldıklarını kamuoyuna duyurdu.

10 İLÇE CHP'DEN AYRILDI

Bergama'da düzenlenen basın toplantısında Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Bergama İlçe Başkanı da hem parti üyeliğinden hem de ilçe başkanlığı görevinden ayrıldığını duyurdu. Açıklamada, belediye başkanı, CHP'li belediye meclis üyeleri ve ilçe yönetiminin YENİ Parti'ye katılma kararı aldığı ifade edildi.

Ödemiş'te CHP İlçe Başkanlığı binası önünde gerçekleştirilen basın açıklamasında Belediye Başkanı Mustafa Turan, İlçe Başkanı Bülent Eker, ilçe yönetimi, belediye meclis üyeleri ile kadın ve gençlik kolları yöneticileri ortak kararla CHP'den istifa ettiklerini açıkladı. Açıklamada, söz konusu isimlerin siyasi çalışmalarını YENİ Parti bünyesinde sürdürecekleri belirtildi. Bornova'da da CHP İlçe Başkanlığı önünde yapılan açıklamada bazı parti yöneticileri istifalarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklamanın ardından istifa eden grubun YENİ Parti Bornova İlçe Başkanlığı'na geçtiği bildirildi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ise istifa çağrısında bulundu.

Seferihisar'da CHP İlçe Başkanı Rahmi Tezel Çınar ile yönetim kurulu üyeleri görevlerinden ayrıldıklarını açıkladı. Yapılan açıklamada, yeni dönemde YENİ Parti'nin Seferihisar teşkilatlanmasında görev alacakları ifade edildi. Foça'da CHP İlçe Başkanı Kenan Düzgün tarafından yapılan basın açıklamasında ilçe örgütünün toplu olarak partiden istifa ettiği duyuruldu. Düzgün, siyasi çalışmalarını YENİ Parti çatısı altında sürdüreceklerini belirterek, "Genel başkanımız Özgür Özel bir yol seçti. Bu yol hepimizin benimsediği, halkın istediği bir yoldur." ifadelerini kullandı.

Konak'ta İlçe Başkanı Serkan Kalmaz, görevinden ve CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Kalmaz, ilçe yönetimi ile kadın ve gençlik kollarından çok sayıda yöneticinin de partiden ayrıldığını belirterek, siyasi mücadelelerini YENİ Parti çatısı altında sürdüreceklerini söyledi. Dikili'de Atatürk Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasında, daha önce görevden alındığı belirtilen CHP İlçe Başkanı Emre Kırlı ile yönetim kurulu üyeleri partiden istifa ettiklerini duyurdu.

Bayraklı'da İlçe Başkanı Münir Demir, yaptığı açıklamayla hem ilçe başkanlığı görevinden hem de CHP üyeliğinden istifa ettiğini bildirdi. Demir, siyasi yaşamına YENİ Parti'de devam edeceğini açıkladı. Çeşme'de CHP İlçe Başkanlığı binasında düzenlenen basın açıklamasında ilçe yönetiminin istifaları kamuoyuyla paylaşıldı. Buca'da ise CHP İlçe Başkanı Suat Bulut, ilçe başkanlığı önünde yaptığı açıklamada CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Bulut, siyasi mücadelesini YENİ Parti çatısı altında sürdüreceğini belirtti.

Öte yandan, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da CHP'den istifa etti.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de CHP'den istifa açıklamaları - Son Dakika

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