İzmir'de 2.710 Uyuşturucu Hap Ele Ge geçti

(İZMİR) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde çarşı ve mahalle bekçilerinin saha çalışmaları sırasında şüphe üzerine durdurulan iki şahsın üzerinden 2 bin 710 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde görev yapan çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yürütülen saha çalışmaları kapsamında, bekçilerin şüphelenmesi üzerine F.K. (2001) ve S.Ç. (2000) isimli iki şahıs durduruldu.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 49 kutu içerisinde toplam 2 bin 710 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, F.K. ve S.Ç. gözaltına alındı.

Şüpheliler ve ele geçirilen uyuşturucu maddeler, işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.