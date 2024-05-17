İzmir'de 6-8 Ekim Terör Olaylı Davası Sonrası Eylemler Yasaklandı - Son Dakika
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İzmir'de 6-8 Ekim Terör Olaylı Davası Sonrası Eylemler Yasaklandı

İzmir\'de 6-8 Ekim Terör Olaylı Davası Sonrası Eylemler Yasaklandı

Kobani Davası olarak bilinen 6-8 Ekim Terör Olaylı Davası'nın sonuçlanmasının ardından İzmir Valiliği, kentte toplantı, yürüyüş gibi eylemlerin 19 Mayıs'a kadar yasaklandığını duyurdu. Kararın, terör örgütüne müzahir şahısların provokatif eylemler yapabileceği ve kamu düzeninin bozulabileceği endişesiyle alındığı belirtildi.

17.05.2024 00:49
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Kobani Davası olarak da bilinen "6-8 Ekim Terör Olaylı Davası"nın sonuçlanmasının ardından İzmir Valiliği tarafından yapılan duyuruda, kentte 19 Mayıs'a kadar kentte toplantı, yürüyüş gibi eylemlerin yasaklandığı bildirildi.

18'i tutuklu 108 ismin yargılandığı ve kamuoyunda Kobani Davası olarak bilinen "6-8 Ekim Terör Olaylı Davası"nın 83'üncü duruşması bugün görüldü. Duruşmada açıklanan kararlara göre Selahattin Demirtaş'ın da içinde bulunduğu birçok isme hapis cezası verildi. İzmir Valiliğinin resmi sitesinde yapılan açıklamaya göre, kentte bu konu ile ilgili yapılması muhtemel her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun, gösteri vb. türdeki tüm eylem ve etkinliklerin yasaklandığı bildirildi. Duyuruda 16 Mayıs itibariyle başlayan yasaklama kararının 19 Mayıs saat 23.59'a kadar süreceği de aktarıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz farklı noktalarında terör örgütüne müzahir şahıs veya şahıslarca toplanılarak, PKK/KCK terör örgütünü ve elebaşı Abdullah Öcalan'ı övücü mahiyette eylemlerde bulunulabileceği, vatandaşların can ve mal güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek fiillerin meydana gelebileceği, kanuna aykırı süreç işletileceği ve karşıt görüşlü grupların bir araya gelerek istenmeyen olaylara sebebiyet verilebileceği değerlendirilmektedir.

Milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, olası yasadışı eylemlerin önlenerek müessif olayların yaşanmaması amacıyla ve kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hususu göz önüne alındığında can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanmasının amacıyla;

2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun 11. maddesi hükümleri gereğince; 'Demokratik Siyasette Israrcıyız! Halkların Dayanışması ve Birleşik Mücadele ile Kumpasları Aşacağız, 6-8 Ekim Terör Olaylı davası' ile ilgili yapılması muhtemel her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun, gösteri vb. türdeki tüm eylem ve etkinliklerin İzmir il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere, tüm il sınırları içerisinde (Coğrafi Alan-İl Merkezi, İlçeler/Polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 16.05.2024 günü saat 17.30'dan 19.05.2024 günü saat 23.59'a kadar 4 (dört) gün süreyle yasaklama kararı alınmıştır." - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'de 6-8 Ekim Terör Olaylı Davası Sonrası Eylemler Yasaklandı - Son Dakika

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