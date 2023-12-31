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İzmir'de 781 noktada 8 bin 113 emniyet personeli görev başında - Son Dakika
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İzmir'de 781 noktada 8 bin 113 emniyet personeli görev başında

İzmir Valisi Süleyman Elban, yeni yıl tedbirleri ile ilgili açıklamalarda bulunarak, İzmir'de 781 noktada 8 bin 113 emniyet personelinin görev başında olduğunu belirtti. Vali Elban, ayrıca jandarma, sahil güvenlik, sağlık ekipleri ve diğer ilgili kurumların da gece boyunca huzur ve güvenliği sağlamak için görevlerini titizlikle yerine getirdiğini ifade etti.

İzmir\'de 781 noktada 8 bin 113 emniyet personeli görev başında
31.12.2023 - 20:57,  Güncelleme: 20:59
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İzmir Valisi Süleyman Elban, "İzmir'de 781 noktada 8 bin 113 emniyet personelimiz görev başında" dedi.

İzmir Valisi Süleyman Elban, beraberindeki birim amirleriyle birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi'nde bulunan Güvenlik ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi Başkanlığı'nda yeni yıl tedbirleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yılbaşı tedbirlerini üç gün önceden başlattıklarını belirten Vali Elban, "Bugün bu tedbirlerimiz artık zirveye ulaştı. Bizler de gün boyu bu işte görevli arkadaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Hastanelerimiz teyakkuzda. Hastanelerimizi, sağlık personelimizi ziyaret ettik. Emniyetimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz teyakkuzda. Onlarla beraber oluyoruz. Bu ara hem tek güvenlik sistemimizi ziyaret ettik hem 112'deki yapılan çalışmalara ziyaret ettik. Şu anda da GAMER merkezindeyiz. İlimizdeki tüm sistemleri burada takip edebiliyoruz. Bugün itibariyle bu akşam 8 bin 113 emniyet personelimiz görev başında 781 noktada görev alıyorlar. Bunlar içerisinde 900 civarında trafik ekibimiz görev başında. Tüm mobilize ekiplerimiz şahinlerimiz, yunuslarımız, ATV ekiplerimiz ve radar ekiplerimiz dahil tüm ekiplerimiz sahadalar. Vatandaşımızın huzur içerisinde yılbaşı geçirmeleri için çaba sarf ediyorlar. Yine aynı şekilde son üç günden beri jandarmamız da kendi sorumluluk alanından yoğun tedbirleri aldı. Uygulamaya devam ediyor. Özellikle bugün için bu akşam için 2 bin 632 jandarma personelimiz nöbette 720 ekiple birlikte görev icra ediyorlar. Aynı şekilde sahil güvenliğimizde hem denizlerimizde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması hem göçmen kaçakçılığı olmaması hem de diğer sorunların oluşmaması açısından 311 personel, 28 yüzer araç ve diğer ekipmanlarla onlar da görev başındalar. Sağlık ekiplerimiz, AFAD ekiplerimiz ve diğer tüm ilgili kurum kuruluşlarında görevli arkadaşlarımız bu gece yılbaşının huzur içerisinde karşılanması için tüm gayretlerini ortaya koyup görevlerinin başında titizlikle hizmetlerini yürütmeye çalışıyorlar" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel İzmir'de 781 noktada 8 bin 113 emniyet personeli görev başında - Son Dakika


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