İzmir'de Ağaç Kesimleri Devam Ediyor

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(İZMİR)- İzmir'de Tire- Belevi yolunun Çayırlı mevkisinde yapılan güzergah değişikliği sonrası 6 Şubat'ta yapılan ağaç kesiminin ardında bugün çalışmalar yeniden başladı. Yol güzergahı üzerinde bulunan yüzlerce zeytin, incir ve çam ağacının kesimine devam ediliyor.

İzmir'de Tire Belevi yolunun ölüm ve yaralanmalı kazalar ile günün ihtiyaçlarına cevap vermemesi nedeniyle Binali Yıldırım'ın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı döneminde başlanan yenileme çalışmaları hala devam ediyor. Yolun Çayırlı mevkisinde güzergah değişikliğine gidilmesiyle birlikte ağaç kesimine 6 Şubat tarihinde başlanmıştı. İlk kesim sonrası duran çalışmalar bugün yeniden başladı. Yol güzergahı üzerinde bulunan yüzlerce zeytin, incir ve çam ağacının kesimine devam ediliyor.

Öte yandan Çayırlı Mahallesi içinden geçen mevcut yolun genişletilmesi planının iptal edilerek yolun mahallenin üstünden geçirilmesine bölge sakinleri tepki göstermişti.