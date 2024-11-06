İzmir\'de Araba Vapuru Ücret Tarifesinde Düzenleme Yapıldı

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İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü'nün işlettiği araba vapurlarının ücret tarifesinde düzenlemeye gidildi. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla yenilenen tarife, 7 Kasım Perşembe gününden itibaren geçerli olacak. Öte yandan Başkan Cemil Tugay'ın talimatıyla, hafta içi günün belli saatlerinde otomobiller için indirimli ücret uygulanacak.

Bostanlı ve Üçkuyular iskeleleri arasında hizmet veren araba vapurlarının ücret tarifesinde güncelleme yapıldı. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı uyarınca 7 Kasım Perşembe gününden itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre biniş ücretleri şöyle olacak: Motosiklet: 50 TL, Otomobil: 160 TL, Orta sınıf araç: 300 TL, Otobüs-Kamyon: 700 TL, Tır: 1000 TL

Otomobillere hafta içi indirimi

Yeni tarife dönemiyle birlikte otomobillere indirim uygulaması da başlıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın talimatıyla yapılan düzenlemeye göre hafta içi günlerde 10.00 (dahil) - 15.40 (dahil) ve 21.00 (dahil) - 23.00 (dahil) saatleri arasındaki seferlerden, otomobiller, 20 TL indirimle 140 TL'ye yararlanabilecek. Uygulama, hafta sonlarında, bayramlarda ve resmi tatillerde geçerli olmayacak. - İZMİR