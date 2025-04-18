İzmir'de Araç Sayısında Yüzde 8,1 Artış - Son Dakika
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İzmir'de Araç Sayısında Yüzde 8,1 Artış

İzmir\'de Araç Sayısında Yüzde 8,1 Artış

İzmir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 milyon 985 bine ulaştı, Mart'ta araç kaydı yüzde 45,3 arttı.

18.04.2025 15:31
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, İzmir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 2025 yılı Mart ayı sonu itibarıyla 1 milyon 985 bin 289'a ulaştı. Bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1'lik bir artışa işaret etti.

Araç kaydında büyük artış: İzmir, 3. sırada yer aldı

Mart ayında İzmir'de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 45,3 artış göstererek 12 bin 252'ye yükseldi. Bu artışla İzmir, İstanbul ve Ankara'nın ardından en çok araç kaydı yapılan 3. il oldu.

Otomobil ilk sırada

Mart ayında İzmir'de trafiğe kaydı yapılan araçların yüzde 50,6'sını otomobiller oluşturdu. Bunu yüzde 35,6 ile motosiklet, yüzde 9,6 ile kamyonet, yüzde 2,0 ile traktör, yüzde 1,4 ile kamyon, yüzde 0,4 ile minibüs, yüzde 0,4 ile otobüs ve yüzde 0,1 ile özel amaçlı taşıtlar izledi.

Taşıt devri 53 bin 810 oldu

İzmir'de Mart ayında 53 bin 810 adet taşıtın devri yapıldı. Taşıt devri sayısı, bir önceki aya göre yüzde 13,5 oranında arttı. Devri yapılan taşıtların yüzde 67,6'sını otomobiller, yüzde 14,7'sini kamyonet, yüzde 12,2'sini motosiklet, yüzde 2,1'ini traktör, yüzde 1,4'ünü kamyon, yüzde 1,2'sini minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. - İZMİR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'de Araç Sayısında Yüzde 8,1 Artış - Son Dakika

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