Buca Belediyesi'ne Operasyon...Gözaltı Sayısı 26'ya Yükseldi

(İZMİR) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Buca Belediyesi'ne yönelik "rüşvet karşılığı mevzuata aykırı imar ve planlara ruhsat verildiği" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 26'ya yükseldi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Buca Belediyesi'nde "rüşvet karşılığında çeşitli imar ve planlarda mevzuata aykırı olan yerlerin usulüne uygunmuş gibi ruhsatlandırıldığı ve menfaat temin edildiği" iddiasıyla aralarında Buca Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü ile İmar Müdürü'nün de bulunduğu toplam 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda sabah saatlerinde 25 şüphelinin yakalandığı, bir şüphelinin yurt dışında olduğu açıklanmıştı. Diğer iki şüpheliye yönelik yakalama çalışmaları sonucunda bir şüphelinin daha yakalandığı, gözaltı sayısının 26'ya yükseldiği bildirildi.