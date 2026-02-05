Buca Belediyesi'ne Operasyon...Gözaltı Sayısı 26'ya Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Buca Belediyesi'ne Operasyon...Gözaltı Sayısı 26'ya Yükseldi

05.02.2026 15:55  Güncelleme: 17:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Buca Belediyesi'nde yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınanların sayısı 26'ya çıktı. İddialara göre, rüşvet karşılığı mevzuata aykırı imar ve planlara ruhsat verildi.

(İZMİR) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Buca Belediyesi'ne yönelik "rüşvet karşılığı mevzuata aykırı imar ve planlara ruhsat verildiği" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 26'ya yükseldi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Buca Belediyesi'nde "rüşvet karşılığında çeşitli imar ve planlarda mevzuata aykırı olan yerlerin usulüne uygunmuş gibi ruhsatlandırıldığı ve menfaat temin edildiği" iddiasıyla aralarında Buca Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü ile İmar Müdürü'nün de bulunduğu toplam 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda sabah saatlerinde 25 şüphelinin yakalandığı, bir şüphelinin yurt dışında olduğu açıklanmıştı. Diğer iki şüpheliye yönelik yakalama çalışmaları sonucunda bir şüphelinin daha yakalandığı, gözaltı sayısının 26'ya yükseldiği bildirildi.

Kaynak: ANKA

Buca Belediyesi, Yerel Haberler, Operasyon, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Buca Belediyesi'ne Operasyon...Gözaltı Sayısı 26'ya Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kante’nin uçağı en çok takip edilen uçuşlardan biri oldu Kante'nin uçağı en çok takip edilen uçuşlardan biri oldu
Yasemin Kay Allen’ın erkek tercihi gündeme bomba gibi düştü Yasemin Kay Allen'ın erkek tercihi gündeme bomba gibi düştü
ABD’de uçak çalan şüpheli FBI tarafından yakalandı ABD'de uçak çalan şüpheli FBI tarafından yakalandı
Tek bir nedeni var Görüntüdeki trafik düğün konvoyu ya da asker uğurlaması için değil Tek bir nedeni var! Görüntüdeki trafik düğün konvoyu ya da asker uğurlaması için değil
Gece yarısı zil çaldı, sonrası meçhul Emekli polis sırra kadem bastı Gece yarısı zil çaldı, sonrası meçhul! Emekli polis sırra kadem bastı
Axios: ABD, İran’ın görüşme yeri ve formatının değiştirilmesi talebini reddetti Axios: ABD, İran'ın görüşme yeri ve formatının değiştirilmesi talebini reddetti

17:14
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
17:11
Elazığ’da kanlı kavga: Başkomiser tutuklandı
Elazığ'da kanlı kavga: Başkomiser tutuklandı
16:56
Tarkan’la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
Tarkan'la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
16:27
Arda’yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
Arda'yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
16:20
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 18:15:23. #7.11#
SON DAKİKA: Buca Belediyesi'ne Operasyon...Gözaltı Sayısı 26'ya Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.