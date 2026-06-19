İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'ın CHP'den İstifasının Ardından Partide Yeni İstifalar - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'ın CHP'den İstifasının Ardından Partide Yeni İstifalar

19.06.2026 00:34  Güncelleme: 01:52
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın CHP'den istifasının ardından başkanvekili, iki meclis üyesi ve gençlik kolları başkanı da partiden istifa etti.

(İZMİR) – İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa etmesinin ardından dört isim daha istifa etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zafer Levent Yıldır ile belediye meclis üyeleri Mustafa Özuslu ve Atilla Baysak'ın da CHP'den istifa ettiği öğrenildi.

Öte yandan CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Ruhsar Selis Çelik de parti üyeliğinden istifa etme kararı aldığını açıkladı. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, mutlak butlan kararıyla göreve gelen anlayışa karşı duruşunu ortaya koyarak partimizden istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızın gösterdiği tavır, yalnızca bir siyasi tercih değil; demokrasiye, örgüt iradesine ve sandığın meşruiyetine sahip çıkma çağrısıdır. Yıllarca emek verdiğim, tüm kademelerinde görev aldığım, bayrağını gururla taşıdığım, sokak sokak broşür dağıttığım, kapı kapı dolaşarak büyümesi için mücadele ettiğim partimden, büyük bir üzüntüyle istifa etme kararı aldım. Bu karar, bir vazgeçiş değil; aksine örgüt emeğini, üyelerin iradesini ve demokratik siyaseti savunma kararlılığıdır. Çünkü bizler, makamlar için değil, ilkelerimiz için mücadele ettik. İnandığımız değerlerin, emek verenlerin iradesinin yok sayılmasına sessiz kalmayacağız. İzmir, teslim olmayanların kentidir. Bu şehir, bağımsızlık ateşini ilk yakanların mirasını taşır. Ne Hasan Tahsinler tükenir bu topraklarda ne de Kara Fatmalar. Mutlak butlancılar gidene, örgütün iradesi yeniden hakim olana kadar bu mücadele sürecek."

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Yönetim, Cemil Tugay, 3. Sayfa, Politika, Gençlik, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'ın CHP'den İstifasının Ardından Partide Yeni İstifalar - Son Dakika

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