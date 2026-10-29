İzmir\'de CHP\'liler Cumhuriyet\'in 103. yıl dönümünde Atatürk Anıtı\'na çelenk sundu

(İZMİR) - CHP İzmir İl Başkanlığı, Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, "Yıkılmadık, asla yıkılmayacağız. Mücadelemizden asla geri adım atmayacağız" dedi.

CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Programa CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, İl Kadın Kolları Başkanı Nilay Kökkılınç, İl Gençlik Kolları Başkanı Hamza Ali Mutlugüneş, il ve ilçe yöneticileri ile partililer katıldı. Törende CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü, İl Kadın Kolları Başkanı Kökkılınç ve İl Gençlik Kolları Başkanı Mutlugüneş, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

GÜMRÜKÇÜ: "BİZLER NÖBETTEYİZ"

Çelenk sunma töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, şunları kaydetti:

" Cumhuriyet Halk Partisi, 100 yılı aşkın süredir Kurtuluş Savaşı ve sonrasında kurduğu Cumhuriyet'i yaşatmak için bütün varlığı, benliği, üyeleri, örgütüyle, kadınları ve gençleriyle mücadele veren siyasi partinin adıdır. Cumhuriyet Halk Partisi, 103 yıllık siyasi hayatında çok büyük krizler yaşamış ve bütün bu krizleri aşmış, Cumhuriyet'i yaşatma kararlılığından bir adım geri atmamış siyasi partinin adıdır. Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri birbirleriyle tartışabilirler, birbirlerinden ayrılabilirler, uzaklaşabilirler. Ama bulundukları her yerde Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i savunmaktan asla vazgeçmezler. Bugün, bu tartışmalı günlerde, bu parçalanmış, bölünmeye çalışılmış, yok edilmeye çalışılmış Cumhuriyet Halk Partisi'nin küllerinden nasıl doğduğunu bir kez daha bu alandaki arkadaşlarımız bütün İzmir'e ve Türkiye'ye göstermiştir. Bizler nöbetteyiz. Başlar dik, alın açık, yüzler ak. Koşuyoruz sonsuza, omuzlarda al bayrak. Gökler çökse yıkamaz. Öyle kaynaştık ki biz hepimiz bir Mehmetçik, bir Mustafa Kemal'iz diyenleriz. Yıkılmadık, asla yıkılmayacağız. Mücadelemizden asla geri adım atmayacağız."

POLAT: "ATATÜRK'ÜN İLKELERİNE SAHİP ÇIKMAKTAN ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve İzmir Milletvekili Mahir Polat da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, CHP İzmir İl örgütünün Atatürk'ün ilke ve değerlerine bağlılığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"İzmir örgütü, İzmir milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okuna sahip çıkmaktan, ay yıldızlı al bayrağa sahip çıkmaktan, Mustafa Kemal Atatürk'ün değerlerine, ilkelerine sahip çıkmaktan asla taviz vermeyecek. Yenilenmiş, gençleşmiş, kadınlarla dolmuş örgütümüzle bugün aranızdayız. Bugün Cumhuriyet'imizi kutluyoruz. Bilhassa kimsesizlerin kimsesi olan Cumhuriyet'imiz kutlu olsun. Onun partisi var olsun."