İzmir\'de Çiğli Tramvayı Hizmete Açılıyor

İzmir'de, yapımı tamamlanan Çiğli Tramvayı 27 Ocak 2024 Cumartesi günü hizmete açılıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "5 yıl önce, 'İzmir'i demir ağlarla öreceğiz' dediğimizde bize inanmayanlar oldu; ama yaptık. Görevim süresi içinde sıfırdan başlayıp bitirdiğimiz, 183 milyon Euro'luk göz kamaştıran bir yatırımla İzmir'e kazandırdığımız Çiğli Tramvayının kurdelesini yarın keseceğiz. İzmirimize hayırlı olsun" dedi.

Aynı anda 3 raylı sistem yatırımını devam ettiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Tramvayını 27 Ocak 2024 Cumartesi günü açıyor. Alınacak araçlarla 183 milyon Euro yatırım bedeline sahip Çiğli Tramvayı, bölgedeki araç trafiğini rahatlatmanın yanında önemli noktalardaki duraklarıyla da ulaşımı kolaylaştıracak.

"Bulamazlar dediler bulduk"

27 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de, Çiğli 8955 sokak üzerinde ise bir açılış töreni yapılacak ve programda Can Bonomo sahne alacak. Törene katılmak isteyen İzmirliler için Karşıyaka İskelesi, Bostanlı İskelesi aktarma merkezlerinden tören alanına 15 dakika sıklıkla ücretsiz olarak ring seferleri yapılacak. İzmirlileri açılışa davet eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "5 yıl önce, 'İzmir'i demir ağlarla öreceğiz' dediğimizde bize inanmayanlar oldu. Birileri, 'Bundan öncekiler yapamadı. O da yapamaz' dediler. Birileri, 'Bunlar kendi söküğünü dahi dikemez, İzmir'i bize verin' dediler. 'Bunlar parayı bulamaz' dediler. Bulduk; fakat her seferinde olduğu gibi, İzmir'in öz gücünü unuttular. Bizim bu şehre, bu memlekete duyduğumuz bağlılığın aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Görevim süresi içinde sıfırdan başlayıp bitirdiğimiz 183 milyon Euro'luk göz kamaştıran bir yatırımla İzmir'e kazandırdığımız Çiğli Tramvayının kurdelesini yarın keseceğiz. İzmirimize hayırlı olsun. 27 Ocak'ta tüm İzmirlilerle buluşmak üzere" dedi.

Karşıyaka ile Çiğli'yi birleştirdi

Çiğli Tramvayının temeli 2021 yılında atıldı. 14 duraktan oluşan 11 kilometrelik hattın yapımı kapsamında, Karşıyaka ve Çiğli'yi birleştiren, üzerinde bisiklet yolu da bulunan 750 metrelik viyadük de İzmirlilere kazandırıldı. İZBAN ile yolcu entegrasyonunun yapılacağı Semra Aksu Caddesi yayalaştırıldı. Tramvay hattı; Ata Sanayi Bölgesi, Çiğli Devlet Hastanesi, Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Organize Sanayi Bölgesine hizmet verecek. Çiğli Tramvay Hattının Karşıyaka hattı ile bağlantısı Karya Kavşağında sağlandı. Hat, yapılan viyadük üzerinden Ekol Kavşağına, oradan da Atatürk Caddesine doğru ilerleyecek. Atatürk Caddesinden Semra Aksu Caddesine, oradan da Eski Havaalanı Caddesi ile Doğa Koleji Kavşağına, devamında Çiğli Devlet Hastanesi ve Ata Sanayi Bölgesinden geçerek Evka-5 kavşağına gelecek. Oradan da Atatürk Organize Sanayi Bölgesine ulaşılacak. AOSB içerisinden Katip Çelebi Üniversitesine ulaşan hat, AOSB içerisinde devam ederek Nazım Hikmet Ran Caddesine ve yeniden Ekol Kavşağına gelerek ringini tamamlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kamu ihaleleriyle yapılan yatırımlarda genç mühendislere ve mimarlara istihdam sağlayacak bir ilke imza attı. Büyükşehir, Çiğli Tramvayı projesinde yüklenici firmanın mühendislik ve mimarlık bölümlerinden yeni mezun olmuş gençlere iş vermesini zorunlu kıldı. - İZMİR