İzmir\'de Demokrasinin Beşiği Akdeniz Paneli Düzenlenecek

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İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Arşivi, Müzeler ve Kütüphaneler Müdürlüğü tarafından 15 Şubat saat 16.00'da "Demokrasinin Beşiği Akdeniz" paneli Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) düzenlenecek. Uluslararası nitelikteki panelin konuşmacıları ise Prof. Dr. Eyüp Özveren (Orta Doğu Teknik Üniversitesi), Prof. Dr. Antonis Liakos (Atina Üniversitesi-Yunanistan), Dr. Emmanuel Rodriguez Lopez (Yazar-İspanya) ve Vincent Benedetto (Rouen Üniversitesi-IFEA-Fransa) olacak. Panelin moderatörlüğünü ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden Doç. Dr. Selin Önen üstlenecek.

100 YILI AŞAN DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİ ELE ALINACAK

"Demokrasinin Beşiği Akdeniz" panelinde Yunanistan, İspanya, Fransa ve Türkiye'de geçmişten günümüze demokratikleşme süreçleri ve bu sürecin Akdeniz ve dünyadaki etkileri konuşulacak. Akdeniz coğrafyasında tarihsel süreçte yaşanan olayları, siyasal, toplumsal değişimleri ve demokrasinin evrimini odağına alacak "Demokrasinin Beşiği Akdeniz" panelinde, Cumhuriyetin 100 yılı aşan demokratikleşme süreci geniş bir çerçevede ele alınacak. Panelde yabancı konuşmacılar sunumlarını İngilizce yapacak, salonda simültane çeviri sistemi de bulunacak.