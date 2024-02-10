İzmir'de Demokrasinin Beşiği Akdeniz Paneli Düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İzmir'de Demokrasinin Beşiği Akdeniz Paneli Düzenlenecek

İzmir\'de Demokrasinin Beşiği Akdeniz Paneli Düzenlenecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Arşivi, Müzeler ve Kütüphaneler Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan 'Demokrasinin Beşiği Akdeniz' paneli, tarihsel süreçte yaşanan olayları, siyasal ve toplumsal değişimleri ele alacak. Panelde, Yunanistan, İspanya, Fransa ve Türkiye'deki demokratikleşme süreçleri ve bu sürecin Akdeniz ve dünyadaki etkileri konuşulacak.

10.02.2024 11:36  Güncelleme: 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Arşivi, Müzeler ve Kütüphaneler Müdürlüğü tarafından 15 Şubat saat 16.00'da "Demokrasinin Beşiği Akdeniz" paneli Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) düzenlenecek. Uluslararası nitelikteki panelin konuşmacıları ise Prof. Dr. Eyüp Özveren (Orta Doğu Teknik Üniversitesi), Prof. Dr. Antonis Liakos (Atina Üniversitesi-Yunanistan), Dr. Emmanuel Rodriguez Lopez (Yazar-İspanya) ve Vincent Benedetto (Rouen Üniversitesi-IFEA-Fransa) olacak. Panelin moderatörlüğünü ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden Doç. Dr. Selin Önen üstlenecek.

100 YILI AŞAN DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİ ELE ALINACAK

"Demokrasinin Beşiği Akdeniz" panelinde Yunanistan, İspanya, Fransa ve Türkiye'de geçmişten günümüze demokratikleşme süreçleri ve bu sürecin Akdeniz ve dünyadaki etkileri konuşulacak. Akdeniz coğrafyasında tarihsel süreçte yaşanan olayları, siyasal, toplumsal değişimleri ve demokrasinin evrimini odağına alacak "Demokrasinin Beşiği Akdeniz" panelinde, Cumhuriyetin 100 yılı aşan demokratikleşme süreci geniş bir çerçevede ele alınacak. Panelde yabancı konuşmacılar sunumlarını İngilizce yapacak, salonda simültane çeviri sistemi de bulunacak.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yunanistan, İspanya, Akdeniz, Etkinlikler, Uluslararası İlişkiler, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de Demokrasinin Beşiği Akdeniz Paneli Düzenlenecek - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 00:27:43. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Demokrasinin Beşiği Akdeniz Paneli Düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement