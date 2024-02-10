İzmir\'de Demokrasinin Beşiği Akdeniz Paneli Düzenlenecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Arşivi, Müzeler ve Kütüphaneler Müdürlüğü tarafından 15 Şubat saat 16.00'da "Demokrasinin Beşiği Akdeniz" paneli Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) düzenlenecek. Uluslararası nitelikteki panelin konuşmacıları ise Prof. Dr. Eyüp Özveren (Orta Doğu Teknik Üniversitesi), Prof. Dr. Antonis Liakos (Atina Üniversitesi-Yunanistan), Dr. Emmanuel Rodriguez Lopez (Yazar-İspanya) ve Vincent Benedetto (Rouen Üniversitesi-IFEA-Fransa) olacak. Panelin moderatörlüğünü ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden Doç. Dr. Selin Önen üstlenecek.
100 YILI AŞAN DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİ ELE ALINACAK
"Demokrasinin Beşiği Akdeniz" panelinde Yunanistan, İspanya, Fransa ve Türkiye'de geçmişten günümüze demokratikleşme süreçleri ve bu sürecin Akdeniz ve dünyadaki etkileri konuşulacak. Akdeniz coğrafyasında tarihsel süreçte yaşanan olayları, siyasal, toplumsal değişimleri ve demokrasinin evrimini odağına alacak "Demokrasinin Beşiği Akdeniz" panelinde, Cumhuriyetin 100 yılı aşan demokratikleşme süreci geniş bir çerçevede ele alınacak. Panelde yabancı konuşmacılar sunumlarını İngilizce yapacak, salonda simültane çeviri sistemi de bulunacak.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan 7 aylık hamile anne Selma Abacı ve 2 çocuğu, jandarma ekiplerinin dedektif gibi iz sürmesiyle yaylada toprağa gömülü halde ölü olarak bulundu. Katil zanlısının öldürdüğü çocukların babası olduğu, Selma Abacı ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı.
AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralanırken, olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde aracın kapüşonlu bir kişiyi sokaktan aldığı görüldü. Öte yandan şahsın eline uzun namlulu silah aldığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.
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RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada Türkiye Kupası'nın formatının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Atan, ''İki stoperim 120 dakika oynayıp maça çıktılar. Fikir alışverişinde bulunabiliriz. Sezonun yoğun döneminde kupa oynanıyorsa, Fransa'daki gibi 90 dakika sonunda penaltı atalım ve kazananı belirleyelim. Madem Avrupa'yı örnek alıyoruz... Oyuncuları bu kadar ezdirmenin ve günleri kısa tutmanın anlamı yok'' dedi.
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Macaristan'da çocuk istismarı nedeniyle hüküm giymiş bir kişiyi affetmesi eleştirilerin hedefi haline gelen Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak istifa etti.
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