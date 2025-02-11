İzmir'de Gambiyalı Öğrencilerle Kültürel Etkileşim Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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İzmir'de Gambiyalı Öğrencilerle Kültürel Etkileşim Etkinliği Düzenlendi

İzmir\'de Gambiyalı Öğrencilerle Kültürel Etkileşim Etkinliği Düzenlendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gambiyalı öğrencileri 3 günlük bir etkinlik programı ile ağırladı. Türkiye'deki Gambiyalı Öğrenciler Birliği'nin düzenlediği etkinlikte, sosyal aktiviteler ve kültürel gezilerle öğrenciler arasında bağlar güçlendirildi.

11.02.2025 10:44  Güncelleme: 10:47
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gambiyalı öğrencileri 3 günlük etkinlik programı boyunca ağırladı. Genç İzmir üyesi gençlerle bir araya gelen misafir öğrenciler sosyal aktivitelerle etkileşim sağladı.

Türkiye'deki Gambiyalı Öğrenciler Birliği, 2025 yılı buluşmasını İzmir'de, Genç İzmir iş birliğiyle düzenledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir gençliğinin ülkeye ilham kaynağı olmasını sağlamak oluşturulan Genç İzmir, kültürel etkileşim projelerinde de ön sıralarda yer alıyor. Gambiya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçi Vekili Abbas Darboe ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay'ın da katıldığı üç gün süren etkinlik ile öğrenciler arasında sosyal bağlar güçlendi.

Etkinliğin ilk iki gününde Türkiye'de eğitim gören ve başarılı olan öğrencilere plaket verildi, Efes ve Şirince'ye kültür gezisi düzenlendi. Üçüncü günde ise Bornova Gençlik Yerleşkesi'nde bir araya gelen Gambiyalı öğrenciler ile Genç İzmir üyesi gençler kültürel ve sosyal aktivitelere katıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'de Gambiyalı Öğrencilerle Kültürel Etkileşim Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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