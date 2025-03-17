İzmir'de Gasp Olayı: 9 Şüpheli Yakalandı

(İZMİR) - İzmir'in Buca ilçesinde bir iş yerinde gerçekleşen gasp olayına karışan 9 şüpheli, polisi ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, iş yerinde bulunan güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

Olay, 11 Mart tarihinde Buca İnönü Mahallesi'nde yaşandı. Şüpheliler, F.A. (37) isimli iş yeri sahibini darp ederek, bir kompresör makinesini çaldıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Sam Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda şüphelilerin, İ.A. (52), İ.A. (21), B.A. (30), Y.İ.B. (20), A.E.Ş. (20), A.S. (22), E.K. (20), B.Ç. (21) ve M.I. (39) olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, 15 Mart'ta düzenledikleri operasyonla şüphelileri yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.A., A.E.Ş., E.K. ve B.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İ.A, B.A, Y.İ.B, A.S. ve M.I. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sattıkları kompresörün parasını alamayınca dükkanı bastılar

Öte yandan, şüphelilerin F.A.'ya kompresör sattığı, sattığı kompresörün ücretini alamadıkları için de silah ve bıçaklarla dükkanı bastıkları öne sürüldü. Olay anı iş yerinde bulunan güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.