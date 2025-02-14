İzmir'de Hırsızlık Operasyonu: 65 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de Hırsızlık Operasyonu: 65 Şüpheli Yakalandı

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İzmir'de yapılan operasyonda 65 hırsızlık şüphelisi yakalanırken, 30'u tutuklandı.

14.02.2025 10:58
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(İZMİR) - İzmir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 65 şüpheli yakalanırken, 30'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik ile Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan operasyonlarda, evden hırsızlık olaylarına karışan 11, oto hırsızlığı olaylarına karışan 10, işyerinden hırsızlık olayların karışan 10, otodan hırsızlık olaylarına karışan 9, kapkaç olayına karışan 1, açıktan hırsızlık olaylarına karışan 3, motosiklet hırsızlığı olaylarına karışan 11, bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı olaylarına karışan 2, güveni kötüye kullanma olaylarına karışan 3 şüpheli ile hakkında kesinleşmiş 48 yıl 9 ay hapis cezası bulunan 5 şüpheli olmak üzere toplam 65 şüpheli yakalandı.

Ekipler tarafından yapılan operasyonlarda, işlem yapılan toplam 65 şüpheliden 30'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İzmir'de Hırsızlık Operasyonu: 65 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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