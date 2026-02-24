İftar Çadırında Bıçaklı Saldırıda Bulunan Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
Son Dakika Logo

İftar Çadırında Bıçaklı Saldırıda Bulunan Kişi Gözaltına Alındı

24.02.2026 15:33  Güncelleme: 17:22
İzmir'in Bayraklı ilçesinde kurulan iftar çadırında, İzmir Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri Koordinatörü Ramazan Aslan bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırının şüphelisi L.E. gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

(İZMİR) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde kurulan iftar çadırında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yakın çalışma ekibinde yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri Koordinatörü Ramazan Aslan'ın yaralandığı bıçaklı saldırıyla ilgili, şüpheli L.E. gözaltına alındı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde kurulan iftar çadırında meydana gelen ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yakın çalışma ekibinde yer alan Ramazan Aslan'ın yaralandığı bıçaklı saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Bayraklı'da kurulan iftar çadırında, 20 Şubat 2026 tarihinde meydana gelen olayla ilgili, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu, saldırının şüphelisi 48 yaşındaki L.E, gözaltına alındı.

Gümüşpala Pazaryeri'nde düzenlenen iftar programında yaşanan tartışma sırasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri Koordinatörü Aslan, bacak ve karın bölgesinden bıçaklanarak yaralanmıştı.

Kaynak: ANKA

