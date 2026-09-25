İzmir'de ikiz itfaiyeciler 33 yıldır omuz omuza görev yapıyorlar - Son Dakika
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İzmir'de ikiz itfaiyeciler 33 yıldır omuz omuza görev yapıyorlar

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İzmir\'de ikiz itfaiyeciler 33 yıldır omuz omuza görev yapıyorlar
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25 Eylül-1 Ekim İtfaiye Haftası'nda, İzmir'de görev yapan ikiz itfaiyecilerin 33 yıllık hikayesi dikkat çekiyor. Aynı gün doğup aynı gün itfaiyeci olan ve aynı gün evlenen ikizler, 33 yıldır can kurtarmak için omuz omuza çalışıyor.

25 Eylül-1 Ekim İtfaiye Haftası'nda, 33 yıldır aynı üniformayı giyen ve aynı hayatı paylaşan ikiz kardeşlerin hikayesi dikkat çekiyor. Ahmet ve Mehmet Berber, aynı gün doğdu, aynı gün itfaiyeci oldu, aynı gün evlendi. İki kardeş, 33 yıldır İzmir'in dört bir yanında can kurtarmak için omuz omuza görev yapıyor.

Her yıl 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası, yangın ve kurtarma çalışmalarında görev yapan itfaiyecilerin özverisini bir kez daha gündeme taşıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan 56 yaşındaki ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Berber'in 33 yıllık meslek hayatı ise bu özverinin sıra dışı hikayelerinden birini oluşturuyor. Aynı gün doğan, aynı gün itfaiyeci olan ve aynı gün evlenen kardeşler, 33 yıldır İzmir'in dört bir yanında can kurtarmak için omuz omuza görev yapıyor. Dört çocuklu bir ailenin tek yumurta ikizleri olan Ahmet ve Mehmet Berber'in ortaklığı meslek hayatıyla sınırlı kalmadı. Aynı gün kız istemeye giden, aynı gün nişanlanan ve aynı gün düğün yapan kardeşlerin evleri de yan yana. Giydikleri kıyafetlerden evlerindeki eşyalara, kullandıkları araçlardan yaptıkları alışverişlere kadar hayatlarının pek çok detayı yıllardır birbirine benziyor.

"Bir daha dünyaya gelsem yine itfaiyeci olurum"

Tekeli Organize Sanayi Bölgesi'nde itfaiye çavuşu olarak görev yapan Ahmet Berber, 33 yıllık meslek hayatının tamamını itfaiyede geçirdiğini söyledi. Evli ve iki kız çocuğu babası Berber, "İtfaiye bizim evimiz oldu. Burada büyüdük. Göreve başladığımızda çok gençtik. Hayatımızın büyük bölümü burada geçti. İtfaiye benim için yaşam tarzı, yaşam biçimi. Biz bu mesleğimizi yaparken evlendik, çocuklarımızı yetiştirdik, okuttuk. Bir daha dünyaya gelsem yine itfaiyeci olurum" dedi.

Meslekte unutamadığı olaylar var

33 yıllık meslek hayatında çok sayıda yangın, kaza ve kurtarma operasyonuna katılan Berber'in hafızasında bazı vakalar ayrı yer tutuyor. Berber, "Tire'de bir trafik kazasında ikiz kardeşlerin cesedini çıkardık. O göreve de itfaiyede çalışan iki ayrı ikiz kardeşle gitmiştik" dedi.

"Mehmet'le hiç ayrı gezmedik"

Ahmet Berber'in 33 yıllık meslek hikayesini farklı kılan bir başka unsur ise tek yumurta ikizi Mehmet'le hayatlarının neredeyse her anını birlikte yaşamaları. Kardeşiyle aynı kıyafetleri giydiklerini, aynı eşyaları kullandıklarını ve hayatlarının büyük bölümünü birlikte geçirdiklerini anlatan Berber, "Biz Mehmet'le hiç ayrı gezmedik. İşe beraber gittik, düğünü beraber yaptık. Eşlerimizi istemeye aynı gün gittik. Evimizdeki eşyalara, giydiğimiz elbiseye varıncaya kadar her şeyimiz aynıydı. Sivil hayatımızda da yaptığımız işler aynıydı" diye konuştu. İkizlerin benzerliği, yıllar geçmesine rağmen çevrelerindekiler için hala şaşırtıcı. Kendi çocuklarının ve torunlarının da zaman zaman kendilerini karıştırdığını belirten Berber, "Alıştık bu duruma. Çok fark etmiyor bizim için" dedi.

"Çocuklarımız da bizi rol model olarak algıladı"

İkiz kardeşlerin birlikte sürdürdüğü hayat, çocuklarının meslek seçimlerine de yansıdı. Berber, "Biz aynı mesleği yapınca çocuklarımız da bizi rol model olarak gördü. Kızım diş hekimliği okudu. Küçük kızım da aynı bölümü seçti. Kardeşimin oğlu veteriner hekimliği okudu, kardeşi de aynı bölümü seçti. Bizim onların üzerinde güzel etkimiz var. Biz mutluyuz" diye konuştu.

"İşinize küsmeyin"

33 yıllık meslek hayatında herhangi bir pişmanlık yaşamadığını belirten Ahmet Berber, disiplinin kendisi için vazgeçilmez olduğunu söyledi. Berber, "Mesleğimi hakkıyla yaptım. Meslek hayatıma baktığım zaman 'Bunu böyle yapsaydım, iyi olurdu' demedim. İşim konusunda çok disiplinliyim" dedi. Genç itfaiyecilere de seslenen Berber, "İşimi seviyorum. Olumsuzluklar yaşayabilirsin ama işine küsme. Kişiye küsebilirsin, daralabilirsin ama işine kesinlikle küsme. İşine sahip çık. Kutsal bir iş yapıyorsun" diye konuştu.

"İnsanların kaçtığı yerde siz içeriye giriyorsunuz"

Ödemiş İtfaiye Grubu'nda itfaiye çavuşu olarak görev yapan 56 yaşındaki Mehmet Berber de 33 yıldır İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapıyor. Evli, iki oğlu ve torunu olan Mehmet Berber, itfaiyeciliğin yalnızca bir iş değil, büyük bir sevgi ve özveri gerektiren yaşam biçimi olduğunu belirterek, "İtfaiyeciliği çok sevmeniz lazım. Bu parayla yapılacak bir iş değil. İnsanların kaçtığı yerde siz içeriye giriyorsunuz. Severek yapmadığınız zaman yapamazsınız. Heyecanlı, hızlı, riskli bir iş" dedi. İtfaiyeciliğin dışarıdan göründüğü kadar kolay olmadığını söyleyen Berber, "İçine girdiğiniz zaman yangının, ölümün, kazanın her çeşidini görüyorsunuz. Bu değişik bir meslek. Gönüllü olmanız lazım" diye konuştu. Görev sırasında uzun süre dinlenmeden çalıştıklarını anlatan Berber, "Bir yangına giriyorsunuz, üç saat, beş saat çalışıyorsunuz. Geri geliyorsunuz veya yolda başka bir yangına gidiyorsunuz. Bazen iki gün evde dinlenemiyorsunuz" dedi. Tüm zorluklarına rağmen mesleğini severek yaptığını belirten Berber, "Her şeye rağmen bir daha dünyaya gelsem yine aynı işi yapardım. Mesleğimi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

"Kardeşimle çalışmak keyifli"

İkiz kardeşi Ahmet'le aynı mesleği yapmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyleyen Mehmet Berber, itfaiyecilikte olay yerinde doğru karar vermenin önemine dikkat çekti. Berber, "Kardeşimle çalışmak keyifli. İtfaiyeciliğin kitabı yok. Mutlaka belli kuralları var ama bazen olay yerinde karar verirsiniz. Verdiğiniz kararı uygularsınız" dedi.

"56 yıldır karıştırılıyoruz"

Mehmet ve Ahmet Berber, doğduklarından beri birbirlerine benzetiliyor. Farklı itfaiye gruplarında görev yapsalar da meslektaşları tarafından zaman zaman karıştırıldıklarını anlatan Mehmet Berber, "Çok karıştırılıyoruz. Birbirimizi tanımayan bazı meslektaşlarımız gelip sarılıyor ama bozuntuya vermiyoruz. İsimlerimizi de karıştırıyorlar" dedi. Bu durumun artık kendileri için eğlenceli bir anıya dönüştüğünü söyleyen Berber, "Artık biri bana Mehmet de Ahmet de dese fark etmiyor. Gülüyoruz, eğleniyoruz. Biz ikimiz de büyüğüz. Küçük yok bizde" diye konuştu.

"Babam isim söylemez, 'oğlum' der"

İkizlerin benzerliği aile içinde de zaman zaman karışıklıklara neden oluyor. Babasının kendilerini isimleriyle ayırmadığını belirten Berber, "Babam isim söylemez. Doğrudan 'oğlum' der. Annem ayırır" dedi. Kardeşinin kızıyla yaşadığı bir anıyı da paylaşan Berber, "Kardeşimin kızı bir gün bana gelip 'Baba sana bir şey söylemem lazım' dedi. Oturduk, sohbet ettik. Sonra 'Amcam, bunu artık babana söyle' dedim. Ayırt edilemediğimiz çok oluyor" diye konuştu.

Mehmet Berber için tüm bu karışıklıkların altında ise güçlü bir kardeşlik bağı var: "Kardeşimi de mesleğimi de çok seviyorum. Ne olursa olsun, bir şey alırken iki tane alıyorum."

"Burunlarındaki benlerden ayırt ediyorum"

İkiz kardeşleri uzun yıllardır tanıyan Güney Bölge Amiri Türkay Kaptan ise Mehmet ve Ahmet Berber'i ilk yıllarında birbirinden ayırmanın neredeyse imkansız olduğunu söylüyor. "Berber kardeşleri ayırt etmeye imkan yoktu. Çok benziyorlar, gençlik yıllarında daha da çok benziyorlardı." Kaptan, yıllar içinde ikizleri ayırt etmenin küçük bir yolunu bulduğunu belirtiyor: "Ben onları burunlarındaki benlerden ayırt ediyorum. Çünkü konuşmaları, tarzları da aynı. Küçük fiziksel özelliklerini fark etmezseniz ayırmak zor. Uzun yılların ardından artık ayırt etmeyi başardık."

Kaynak: İHA
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