İzmir'de İZ-TARIM A.Ş. ve Konak Belediyesi'nde Usulsüzlük Soruşturması: 5 Şüpheli Yakalandı

(İZMİR) – İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki İZ-TARIM A.Ş. ile Konak Belediyesi'nde yürütülen iki ayrı "Edimin İfasına Fesat Karıştırma" soruşturması kapsamında, İzmir ve Erzincan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen iki ayrı 'Edimin İfasına Fesat Karıştırma' suçuna ilişkin soruşturma kapsamında; İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZ-TARIM A.Ş.'de yapılan bir yapım ihalesinde usulsüzlük bulunduğuna dair İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca hazırlanan tevdi raporu ile Konak Belediyesi bünyesinde Avrupa Birliği tarafından desteklenen SPACE (Farkındalık, İklim ve Çevre İçin Stratejik Ortaklık) projesi kapsamında yapılan hizmet ihalesinde usulsüzlük yapıldığına dair bir belediye memurunun şikayeti üzerine başlatılan soruşturmalar birleştirilerek koordineli biçimde yürütülmüştür.

Bu kapsamda, İzmir ve Erzincan illerinde tespit edilen toplam 5 şüpheli şahsın ikametlerinde, suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik eş zamanlı operasyon 05.11.2025 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Yapılan operasyon sonucunda, 5 şüpheli şahsın tamamı yakalanmıştır.

Yakalanan şüpheliler ve görev unvanları şu şekildedir: O. Ö. – Yüklenici 'Ahmet Akgül – Miraç Mühendislik Müş. Mad. İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı' Kanuni Temsilcisi, M. O. – Dönemin İZ-TARIM A.Ş. (eski unvanı BAYSAN A.Ş.) Genel Müdürü ve Şirketin İhale Yetkilisi, K.B.K. – Araştırma Geliştirme Müdürü/ İhale Yetkilisi, D.K. – Belediye Memuru, A.İ. – Belediye İşçisi. Soruşturma işlemleri titizlikle sürdürülmektedir."