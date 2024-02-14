İzmir'de jandarmadan uyuşturucu baskını: 2 gözaltı - Son Dakika
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İzmir'de jandarmadan uyuşturucu baskını: 2 gözaltı

İzmir'in Menderes ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir evde uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 uyuşturucu taciri gözaltına alındı.

14.02.2024 12:41
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İzmir'de jandarmadan uyuşturucu baskını: 2 gözaltı

İZMİR - İzmir'in Menderes ilçesinde bir eve operasyon gerçekleştiren jandarma ekipleri, adreste uyuşturucu maddeler ve hassas terazinin yanı sıra 4 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Operasyon kapsamında 2 uyuşturucu taciri gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Menderes ilçesinde bir evde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelileri tespit etti. Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adrese operasyon gerçekleştiren ekipler, evde kubar esrar, kenevir tohumu, 2 hassas terazi ile 4 ruhsatsız av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Olayla ilgili, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

İzmir\'de jandarmadan uyuşturucu baskını: 2 gözaltı
Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İzmir'de jandarmadan uyuşturucu baskını: 2 gözaltı - Son Dakika
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