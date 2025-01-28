İzmir'de Kaçakçılık Operasyonu: 17 Milyon TL Değerinde Ürün Ele Geçirildi

Yerel

Sur canisi ile ilgili her bir detay kan donduran cinsten

İzmir'de kaçakçılık operasyonlarında 2 tutuklama

Ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değeri 17 milyon lira

İZMİR - İzmir'de son bir hafta içerisinde, insan sağlığını tehdit eden sahte etil alkol, sahte içki üretimi ve kaçak tütün mamulleri ticaretinin önlenmesi, kültür ve tabiat varlıklarının korunması amacıyla 29 ayrı operasyon düzenlendi. Piyasa değeri 17 milyon lira olan mallara el konulurken, 36 şahıs hakkında adli işlem yapıldı, 2 şüpheli şahıs tutuklandı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, 17 - 24 Ocak 2025 tarihleri arasında İzmir'de sağlıksız koşullarda üretilerek piyasaya sunulan, insan sağlığını tehdit eden sahte etil alkol, sahte içki üretimi ve kaçak tütün mamulleri ticaretinin önlenmesi, kültür ve tabiat varlıklarının korunması amacıyla 29 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda 36 şahıs hakkında adli işlem yapıldı, 2 şüpheli şahıs tutuklandı.

Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Karabağlar, Karşıyaka ve Konak ilçelerinde 2 ikamet, 15 iş yeri, 8 araç, 2 depo ve 2 kargo gönderisinde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 17 milyon TL değerinde 1 milyon 329 bin 340 adet içi doldurulmuş makaron, 572 bin 600 adet boş makaron, 2 bin 355 adet gümrük kaçağı puro, 2 ton kıyılmış tütün, 2 ton taklit etiketli etil alkol, 690 paket gümrük kaçağı sigara, 45 bin 259 adet gümrük kaçağı muhtelif emtia ürünü, bin 506 adet gümrük kaçağı elektronik emtia ürünü, 43 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 666 adet cinsel içerikli ürün, 50 adet elektronik sigara cihazı, 11 adet sikke ele geçirildi.