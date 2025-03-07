İzmir\'de Kadın Taksicilikte Yeni Bir Dönem

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İzmir'de taksi şoförlüğü yapan Serap Özdeveci, nüfusu 5 milyona yaklaşan İzmir'de kadın nezaketi ve inceliğiyle taksisinde vatandaşlara ulaşım hizmeti veriyor. Kadın taksiyi gören vatandaşlar önce şaşırıp sonra memnun olurken, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, iş arayan kadınlara istihdam çağrısında bulunup, pozitif ayrımcılık yapacalarını dile getirdi.

İzmir'de yaşayan 43 yaşındaki Serap Özdeveci, iş aradığı dönemde bir kadın taksiciyle tanıştı ve mesleği merak etti. Daha sonra taksi şoförlüğü yapmaya karar veren Özdeveci, direksiyon başına geçti. Taksicilik mesleğini yaparken müşterilerin şaşkınlık içerisinde kaldıklarını söyleyen Özdeveci, taksi şoförlüğünü kadınların da rahatlıkla yapabileceğini söyleyip mesleği onlara tavsiye etti.

Kadın taksici tavsiyesiyle mesleğe girdi

Mesleğe bindiği bir taksinin kadın şoförüyle sohbet edip, kendisinden bilgi aldıktan sonra başladığını söyleyen Serap Özdeveci, "Getirisi, kötü yanları, iyi yanları nelerdir diye sordum o bana anlattı ve ben de yapabilirim diye düşündüm. Cesaret ettim ve mesleğe başladım. Araca binen yolculardan da çok güzel tepkiler alıyorum. İzmir'de hep iyi insanlarla karşılaşıyorum. Önce şaşırıyorlar ama sonra da kendilerini daha çok güvende hissediyorlar. İzmir'de kadınlarımızın bu işi yapabileceklerini biliyorum. Odamızın istihdamda sağlayacağı pozitif ayrımcılığı da destekliyorum" dedi.

Oda Başkanı Özkan, kadınları taksi şoförlüğüne davet etti

"İş arayan evine ekmek götürmek isteyen kadınlarımızı taksi şoförlüğüne davet ediyorum" diye kadınları mesleğe davet eden İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, İzmir sokaklarında direksiyon sallayan kadın sürücü Serap Özdeveci'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Özdeveci'ye çiçek ve hediye takdim eden Başkan Özkan, "Meslektaşlarımızı ziyaret ettiğimizde duraklarda bayan arkadaşımızın Balçova Kültür Taksi'de çalıştığını öğrendik. Ben kendisini tebrik ederim ve kendisi aracılığıyla tüm kadınlarımızın dünya kadınlar gününü kutlayalım istedik. Kendisi örnek bir iş yapıyor. Ülkemizde de bu işi yapan kadınlarımızın sayısı arttı. Biz de onlarla gurur duyuyoruz. Kadınlarımızın elinin değdiği her meslekte, o yapılan işe bir kalite geliyor; bir güzellik geliyor. Bu vesileyle, Dünya Kadınlar Günü'nde tüm İzmirli kadınlarımızı, iş arayan, evine ekmek götürmek isteyen, aile bütçesine katkı koymak isteyen kadınlarımızı taksi şoförlüğüne davet ediyorum. Bu konuda da, odamıza geldikleri takdirde, taksi şoförü yapmaları için gerekli evrakların hazırlanmasında kendilerine daha hızlı ve daha süratli bir şekilde yardımcı olacağız" açıklamasında bulundu.

"Taksi şoförü olmak isteyen kadınlarımıza destek oluyoruz"

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, taksi şoförü olmak isteyen kadınlara yönelik başlatılan özel proje ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kadınların iş hayatında daha fazla yer almasını sağlamak ve meslek edinmelerine destek olmak amacıyla harekete geçtiklerini belirten Erkan Özkan, kadın şoförlere pozitif ayrımcılık yapacaklarını duyurdu. "Bugüne kadar erkek egemen bir meslek olarak görülen taksi şoförlüğünde kadınlarımızın da güçlü bir şekilde var olmasını istiyoruz. Onların çalışma hayatına daha fazla katılmasını teşvik etmek, ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarına destek olmak ve bu meslekte yer edinmelerini sağlamak için önemli bir adım atıyoruz" diyen Erkan Özkan, "Bu projemizin tüm Türkiye'ye örnek olmasını diliyoruz" dedi.

"Biz ayrımcılık yapıyoruz"

"Evet, biz ayrımcılık yapıyoruz!" diyerek sözlerine devam eden Başkan Erkan Özkan, "Kadınlarımız için, kadın şoförlerimiz için pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Çünkü biliyoruz ki, kadınlarımızın her sektörde daha fazla yer alması, hem onların bireysel gelişimi hem de toplumun kalkınması açısından büyük önem taşıyor. İzmir'den tüm Türkiye'ye sesleniyoruz: Kadın şoförlerimize destek olun, kadın istihdamının önünü açın!" ifadelerini kullandı. Erkan Özkan, kadın şoförlerin mesleğe adım atarken hiçbir engelle karşılaşmaması için her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını vurguladı.

Taksi şoförü olmak isteyen tüm kadınları İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'na davet eden Erkan Özkan, kadın istihdamını artırmak için başlattıkları bu projeye tüm kesimlerin destek vermesi gerektiğini söyledi. - İZMİR