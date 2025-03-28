İzmir'de Kadınlar ve Öğrencilerden İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Tepki Yürüyüşü

(İZMİR)- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösteren kadınlar ve öğrenciler, İzmir'de "İtaat yok, isyan var" pankartıyla yürüyüş düzenledi; özgürlük çağrısı yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına yönelik tepkiler sürerken, İzmir'de kadınlar ve öğrenciler sokağa çıktı. Feminist grupların çağrısıyla Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir araya gelen öğrenciler ve kadınlar Gündoğdu Meydanı'na yürüyüş gerçekleştirdi.

"İtaat yok, isyan var" yazılı pankart taşıyan grup, yürüyüş boyunca "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Birleşe birleşe kazanacağız", "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" ve "Sokağa, eyleme, özgürleşmeye" sloganları attı.

DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk da yürüşe katılarak eyleme destek verdi.