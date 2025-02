İzmir'de Kent Lokantaları Ramazan İftar Menüsünü 50 Liraya Sunacak

Yerel

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında Kent Lokantaları'nı da iftar programına dahil etti. 80 lira olarak açıklanan Ramazan'a özel iftar menüsü, Başkan Cemil Tugay'ın talebi üzerine 50 liraya düşürüldü.

İzmir'de Kent Lokantaları da iftar programına dahil oldu. Halkı sağlıklı, güvenilir ve ekonomik gıda ile buluşturmak için açılan ve dört çeşit yemeğin 50 liradan sunulduğu Kent Lokantaları, özel iftar menüsünü de aynı fiyattan vatandaşla buluşturacak. Karabağlar, Çiğli, Menemen ve Aliağa'daki lokantalarda iftar yemeği ilk etapta belirlenen 80 lira yerine Başkan Tugay'ın talebiyle 50 liradan sunulacak.

İzmir'in Kent Lokantaları, kentin beş ayrı noktasında hizmet veriyor. Sadece Kemeraltı'ndaki lokantada Ramazan ayına özel bir program oluşturulmadı. Kent Lokantaları'nda hafta içi saat 11.30'dan itibaren verilen rutin hizmet kapsamında dört çeşit yemekten oluşan menü 50 TL'den sunuluyor.

Kent Lokantaları'nda menü her gün değişiyor. Mercimek, sebze, şehriye, tavuk suyu, yayla, ezogelin, domates ya da mantar çorbasına ana yemek olarak orman kebabı, sebzeli köfte, körili fırın but, kıymalı ıspanak, etli nohut, rosto köfte, tencere güveci, tavuk sote, kıymalı bezelye ya da kuru fasulye eşlik edecek. Yanında ise şehriyeli pirinç pilavı, arpa şehriye pilavı, bulgur pilavı, makarna ya da pirinç pilavı olacak. Tatlı olarak revani veya Kemalpaşa tatlısı sunulacak. Mevsim salata, yoğurt, elma veya portakal da menünün içinde yer alıyor. Ekmek, su, iftariyelik mutlaka her menüde bulunuyor.

Nakdi yardımdan gıda paketine

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında özel yemek menüleri hazırlayarak her gün iftar saatinden önce ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracak. İzmir'deki Dayanışma Noktaları aracılığıyla günde 15 bin kişiye sıcak yemek dağıtılacak. Ramazan Bayramı'nda sosyal takip sistemine kayıtlı 50 bin İzmirliye toplamda 50 milyon TL'ye tekabül eden nakdi yardım sağlanacak. Ayrıca 50 bin vatandaşa gıda paketi dağıtılacak.