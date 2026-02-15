İzmir'de küçük ölçekli balıkçıyla dayanışma eli - Son Dakika
İzmir'de küçük ölçekli balıkçıyla dayanışma eli

İzmir'de küçük ölçekli balıkçıyla dayanışma eli
15.02.2026 12:51  Güncelleme: 12:55
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, küçük ölçekli balıkçıların çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla tekne bakım malzemesi desteğini Sığacık'ta başlattı. Destekle, kıyı balıkçılığının güçlenmesi ve üretimin sürdürülebilirliği hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, küçük ölçekli balıkçıların çalışma koşullarının iyileştirilmesi için tekne bakım malzemesi desteğini Seferihisar Sığacık'tan başlattı. Üreticinin yükünü hafifletmeyi ve kıyı balıkçılığını güçlendirmeyi hedeflediklerini söyleyen Başkan Tugay, "Görevler gelip geçici ama dayanışma kalıcıdır. Şehrimizin üreten insanlarıyla bir bütün olmalıyız. Sizlerin emeği, bu kentin bereketidir" ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, küçük ölçekli balıkçılara yönelik tekne bakım malzemesi desteğini Sığacık'tan başlattı. Üretimin kesintisiz sürmesi ve kıyı balıkçılığının güçlenmesi amacıyla hayata geçirilen destek programı, ilk olarak Seferihisar Sığacık Su Ürünleri Kooperatifi üyeleriyle hayata geçirildi. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de katıldığı buluşmada Başkan Tugay, bölge ekonomisine ciddi katkı sağlayan balıkçı esnafının düzenlediği mezata katıldı. Tugay, burada Sığacık Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ahmet Efeer ve üyelerin sorunlarını da dinledi. Başkan Tugay, "Seferihisar'da olduğum ve sizleri gördüğüm için çok mutluyum. Görevler gelip geçici ama dayanışma kalıcıdır. Şehrimizin üreten insanlarıyla bir bütün olmalıyız. Sizlerin emeği, bu kentin bereketidir" dedi.

"Millet için buradayız"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay; şehrin üreten, çalışan her insanının çok kıymetli olduğunu belirterek, İzmir'in ancak çalışarak, üreterek daha iyi noktalara geleceğini düşündüğünü aktardı. Bu yolda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üzerine düşeni yaptığını anlatan Başkan Tugay, "Bizler milletimiz için buradayız. Sizlerle aramızdaki ilişki samimi, katıksız" dedi.

Kimin hangi görevde olursa olsun ülkeye, kente değer katması gerektiğini söyleyen Başkan Tugay, "Siz 'daha fazla çalışmak, üretmek istiyoruz. Şehrimize daha fazla katkıda bulunmak istiyoruz' dediğiniz ve bundan dolayı talepte bulunduğunuz sürece, biz de gücümüz yettiği kadar her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Emeklerinize sağlık. Yaptığınız iş bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

Üreticilerle buluştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, daha sonra Akarca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Behiç Çınar ile üyeleri ziyaret etti. Burada da esnafın daha iyi koşullarda çalışması için ellerinden gelen desteği verdiklerine değinen Başkan Tugay, kıyı balıkçılığını teşvik etmeye çalıştıklarını belirtti.

Tugay, burada Teos Yat ve Yelken Spor Kulübü yöneticileri ve sporcularıyla da kısa bir süre sohbet etti. Bir sonraki durak ise Ulamış Tarımsal Kalkınma Kooperatifi oldu. Kooperatif Başkanı Eyyup Kalaycı ile üyelerinin ağırladığı Tugay, üretim hakkında bilgi aldı.

Destek programı da açıklandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen destek programı da açıklandı. Bu kapsamda su ürünleri ruhsat tezkeresine sahip, kooperatif ortağı ve 12 metre altı tekneye sahip küçük ölçekli balıkçılara tekne bakım malzemesi desteği sağlanacak. Destek çerçevesinde antifouling boya ve epoksi macun dağıtılacak. Antifouling boya ile teknelerin karinasında yosun ve deniz organizmalarının tutunması önlenerek yakıt tüketiminin azaltılması ve çevresel etkinin düşürülmesi amaçlanıyor. Epoksi macun desteğiyle de teknelerin ekonomik ömrünün uzatılması hedefleniyor. Böylece balıkçının maliyeti azalırken üretimin sürdürülebilirliği güçlendiriliyor.

İzmir genelinde 752 küçük ölçekli balıkçı destek için talepte bulunuldu. Program kapsamında toplam 959 adet 2,5 litrelik boya ve bin 86 kilogram macun dağıtılacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Cemil Tugay, Balıkçılık, Ekonomi, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de küçük ölçekli balıkçıyla dayanışma eli - Son Dakika

İzmir'de küçük ölçekli balıkçıyla dayanışma eli
