İzmir'de Kurşunlama Olayında Tutuklama - Son Dakika
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İzmir'de Kurşunlama Olayında Tutuklama

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Karabağlar'da iki iş yerini hedef alan kurşunlama olayında bir kişi tutuklandı, iki kişi serbest bırakıldı.

15.09.2024 15:07
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(İZMİR) - Karabağlar ilçesinde geçen ay meydana gelen kurşunlama olaylarına ilişkin İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmaları sonuç verdi. Şüphelilerden A.K.'nin 4 gün arayla müştekilere ait iş yerleri olan medikal ve eczaneye ateş ettiği, Y.K. ve Ö.M.'nin ise şüpheli şahsa yardım ettikleri tespit edilirken; olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 13 Ağustos Salı ve 17 Ağustos Cumartesi günlerinde meydana gelen kurşunlama olaylarında üç kişi gözaltına alındı ve bir kişi tutuklandı.

Olay ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve SAM Büro Amirliği'nce yapılan ortak çalışmalar sonucu 13 Eylül Cuma günü yapılan operasyonda A.K., Y.K, ve Ö.M. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden A.K.'nin 4 gün arayla müştekilere ait iş yerleri olan medikal ve eczaneye ateş ettiği, Y.K. ve Ö.M.'nin ise şüpheli şahsa yardım ettikleri tespit edildi.

Gasp Büro Amirliği ekiplerince şüpheli A.K.'nin olayda kullanmış olduğu ruhsatsız tabanca Buca ilçesindeki iş yerinde ele geçirildi.

14 Eylül Cumartesi günü işlemlerin bitiminin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden A.K tutuklanırken Y.K. ve Ö.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA

Karabağlar, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Yerel, İzmir, Hukuk, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de Kurşunlama Olayında Tutuklama - Son Dakika

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