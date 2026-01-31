İzmir'de kuvvetli yağış alarmı: Bin 310 personel, 342 araç ve 200 pompa ile sahada - Son Dakika
İzmir'de kuvvetli yağış alarmı: Bin 310 personel, 342 araç ve 200 pompa ile sahada

İzmir\'de kuvvetli yağış alarmı: Bin 310 personel, 342 araç ve 200 pompa ile sahada
31.01.2026 13:58  Güncelleme: 14:04
İzmir'de son günlerde etkili olan yağışların bugün ve yarın da devam etmesi bekleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, sel ve su baskınlarına karşı bin 310 personel, 342 araç ve 200 pompa ile sahada çalışmalara devam ediyor.

İzmir'de son günlerde etkili olan yağışların bugün ve yarın da kuvvetli şekilde devam etmesi bekleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise tüm birimleriyle teyakkuz halinde. Kent genelinde bin 310 personel, 342 araç ve 200 pompa ile sahada görev yapan ekipler, meydana gelebilecek sel ve su baskınlarına karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Meteorolojik uyarılar doğrultusunda İzmir'de yağışlı hava etkisini sürdürürken, İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) öncülüğünde yürütülen hazırlık ve müdahale çalışmaları kent genelinde yoğunlaştırıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 31 Ocak saat 12.00 itibarıyla Ödemiş'te metrekareye 41 kg, Tire'de 32,5 kg, Torbalı'da ise 31,5 kg yağış kaydedildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise gelen ihbarlara anında müdahale etti.

Ekipler kritik noktalarda

Bozulan yollar onarılıyor, derelere sürüklenen malzemeler temizleniyor, yağmur suyu ızgaraları ve altyapı hatlarında temizlik çalışmaları kesintisiz devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kuvvetli yağış, sel ve fırtına riskine karşı tüm birimleriyle sahada görev yapıyor. AKOM koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda; İZSU Genel Müdürlüğü, İtfaiye Dairesi, Yol Yapım Bakım ve Onarım, Park ve Bahçeler, Zabıta, Ulaşım ve Temizlik ekipleri eş zamanlı olarak görev alıyor. Kent genelinde yürütülen çalışmalarda toplam 1310 personel, 342 araç ve iş makinesi ile 200 dalgıç pompa hazır bekletilirken; su baskınlarına karşı hızlı müdahale için kritik noktalarda önleyici çalışmalar yapılıyor. İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından su ve kanalizasyon hatlarında, dere ve yağmur suyu ızgaraları ile menfezlerde temizlik çalışmaları sürdürülüyor. İtfaiye ekipleri su tahliyesi ve kurtarma çalışmalarına hazır halde bekliyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım ekipleri, yağış nedeniyle bozulan yol kaplamalarında onarım çalışmalarını yürütüyor. Park ve Bahçeler ekipleri ise ağaç devrilmesi ve budama risklerine karşı sahada görev yapıyor. Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler vatandaş yönlendirme ve trafik güvenliği için görev alırken, temizlik ekipleri süpürme, yıkama ve atık toplama çalışmalarını yağışlı havaya rağmen sürdürüyor.

Yoğun yağış dolayısıyla dere ağızlarındaki malzemeler temizleniyor

Manda, Meles ve Arap Deresi havzasında etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle dere yatağına sürüklenen atık ve rüsubatın akışı engellememesi için ekipler kritik noktalara konuşlandırıldı. Taşkın riskine karşı dere kesitlerinde biriken dal, çöp ve yorgan, battaniye gibi hacimli evsel atıklar iş makineleri ve saha ekipleri tarafından eş zamanlı olarak temizlenirken, tıkanan menfez ve kanallar açılarak suyun kontrollü şekilde akışı sağlandı. Çalışmalar yağış süresince kesintisiz sürdürülürken, bölge AKOM koordinasyonunda anlık olarak takip edilmeye devam ediyor.

Gelen ihbarlara hızla müdahale

31 Ocak 2026 tarihinde saat 12.00'ye kadar 153-185 Çağrı Merkezi'ne toplam 104 su baskını ihbarı ulaştı. İhbarların 56'sı yol ve kavşaklarda, 48'i ise ev ve iş yerlerinde meydana gelen su baskınlarıyla ilgili olarak kayda geçti. En fazla ihbarın Ödemiş ilçesinden (23 ihbar) geldiği, Ödemiş'i Menderes ve Torbalı'nın izlediği bildirildi. Bornova, Bayındır, Buca, Dikili, Konak ve Tire ilçelerinde de münferit su baskını ihbarları alındı. Ekiplerin, iletilen tüm ihbarlara kısa sürede müdahale ederek gerekli çalışmaları sahada sürdürdüğü belirtildi.

Vatandaşlar 153 ve 185 hattından ulaşabilir

Yetkililer, kuvvetli yağışın etkili olduğu saatlerde vatandaşların özellikle su birikintisi oluşan yol ve alt geçitleri kullanmamaları, bodrum ve zemin katlarda tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulundu. Su baskını riski bulunan bölgelerde elektrikli cihazların prizden çekilmesi ve rögar kapaklarına müdahale edilmemesi istendi. Meydana gelebilecek su baskını, yol ve altyapı sorunları için vatandaşların 153 - 185 Çağrı Merkezi üzerinden ihbarda bulunabilecekleri bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Hava Durumu, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de kuvvetli yağış alarmı: Bin 310 personel, 342 araç ve 200 pompa ile sahada - Son Dakika

SON DAKİKA: İzmir'de kuvvetli yağış alarmı: Bin 310 personel, 342 araç ve 200 pompa ile sahada - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.