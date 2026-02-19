İzmir'de KYK Öğrencilerinden Eylem

Haber: TENZİLE AŞÇI

(İZMİR) - İzmir'de Ege Üniversitesi KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, sıcak su kesintileri, yemeklerin sağlıksız ve fiziki koşulların yetersiz olduğu gerekçesiyle yurt önünde eylem yaptı. Öğrenciler, "Ocak ayında 50'den fazla arkadaşımız zehirlendi" diyerek yönetimi göreve çağırdı.

Ege Üniversitesi KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda barınan öğrenciler, dün yurt binası önünde eylem yaptı. Uzun süredir su kesintileri nedeniyle mağdur edildiklerini kaydeden öğrenciler, yemeklerin sağlıksız ve yurdun fiziki koşullarının yetersiz olduğunu belirterek yurt yönetimine 'istifa' çağrısında bulundu.

İsmini vermek istemeyen bir öğrenci, ANKA Haber Ajansı'na yurtta yaşananları anlattı. Yurtta uzun süredir sıcak su sorunu yaşandığını aktaran öğrenci, şunları söyledi:

"Sıcak suyun verildi saatlerde ise su dakikalarca sarı renkte akıyor"

"Yurtta yaklaşık bir haftadır sıcak suya erişimimiz kısıtlı, gün içinde sürekli sıcak su kesiliyor sadece soğuk su akıyor bazı saatlerde sular komple kesiliyor. Yurt yönetimi kazan dairesinde bir arıza olduğuna dair açıklama yaptı ama bir türlü çözemediler. Bugün hala sıcak su yok. Sıcak suyun verildiği saatlerde ise su dakikalarca sarı renkte akıyor ve üst katlara ulaşmıyor. Sıcak su problemi için talebimizi bildirdikten sonra çalışmalar yapıldığı için kesinti yaşanacağını bildirdiler ama sonraki günlerde herhangi bir bilgi verilmeden kesintiler devam etti."

"Ocak ayının başında 50'den fazla arkadaşımız zehirlendi"

Yurtta sıkça zehirlenme vakası yaşandığını ileri süren öğrenci, yemekler konusunda taleplerinin karşılık bulmadığını ifade ederek "Yemekhanede çıkan yemekler her zaman kalitesizdi. Ocak ayının başında 50'den fazla arkadaşımız zehirlendi. Bunun üzerine her hangi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz haftalarda da yurda ambulans girdiği çok oldu. Bir kısmının zehirlenme vakasına geldiği konuşuluyordu. Yemekhane talebimize her zaman ilgisizlerdi. Dün geceki eylemde müdür menünün Ankara'da belirlendiğini söyleyip sorumluluk almayı reddetti, oysa ki biz, menüyü değil yemeklerin sağlıksız ve kalitesiz olmasını protesto ediyoruz. Biz yemekhane şirketinin değişmesini istiyoruz" dedi.

"2 bin kişi için sadece iki asansör var"

Asansörler ve çamaşırhane konusunda da sorun yaşadıklarının altını çizen öğrenci, mağduriyetlerin uzun süredir devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"A Blok asansörlerinde yalnızca ikisi çalışıyor ve 2 bin kişi için sadece iki asansör var. Bu öğrencilere yetmiyor. Asansör için defalarca yönetime gidilse bile yurt müdürü gerekli yerleri aradığını ama parça bulamadığını söylüyor. Asansörler çok uzun süredir çalışmıyor bu süreçte yurttaki tüm arızaları bildirdiğimiz dosyaları, öğrenciler olarak asansör sorunuyla doldurduk ama hiç bir açıklama yapma zahmetinde bile bulunmadılar. Dün gece olan eylemde parça sıkıntısı yaşadıklarını dile getirdiler."

"Çoğumuz haftalarca çamaşır yıkayamıyoruz"

Aynı zamanda ciddi bir çamaşırhane sıkıntısı var yağmur yağdığında giderler tıkanıyor ve A blokun çamaşırhanesi kullanılamaz hale geliyor. Zaten çamaşır yıkamak için randevu almamız gerekiyor ve randevular çok hızlı doluyor bir de iki blok tek çamaşırhaneyi kullanınca birçoğumuz haftalarca çamaşır yıkayamıyoruz."

"Temiz, sıcak suya kesintisiz erişmeyi, sağlıklı yemekler istiyoruz"

Öğrenciler olarak yönetimden taleplerini yineleyen KYK öğrencisi, "Yönetimden aylardır bozuk olan asansörlerin onarılmasını temiz, sıcak suya kesintisiz erişmeyi ve sağlıklı kaliteli yemek yiyebilmek için ya yemek şirketinin değiştirilmesini ya da sürekli denetlenmesini istiyoruz" dedi.