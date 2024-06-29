İzmir'de Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor

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En mutlu günü için gittiği yer sonu oldu

(İZMİR) - İzmir'in Selçuk ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak mevkiinde saat 17.12'de kırsal alanda orman yangını çıktığı ve yangının rüzgarın etkisiyle Aydın'ın Kuşadası ilçesi sınırlarına geçtiği bildirildi. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 4 uçak, 5 helikopter, 18 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 5 dozer ile havadan ve karadan müdahale ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: Ekiplerimiz ile müdahale ediyoruz

Söz konusu yangınla ilgili açıkalamada bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İzmir'in Selçuk ilçesi ile Aydın'ın Kuşadası ilçesinin sınırındaki Arvalya mevkisinde, yerleşim yerine uzak ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerimiz ile müdahale ediyoruz. Orman Bölge Müdürlüğümüze bağlı ekipler ile koordineli bir şekilde havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam etmektedir."

Selçuk Belediye Başkanı Sengel'den destek çağrısı

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de sosyal medya hesabından destek çağrısında bulunarak "Acil... Arvalya Mevkii Kuşadası Yolu üzerinde büyük bir yangın var. Destek olabilecek herkesi acil bekliyoruz…" ifadelerini kullandı.