İzmir'de Parklar Sağlık ve Eğitim Merkezine Dönüşüyor - Son Dakika
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İzmir'de Parklar Sağlık ve Eğitim Merkezine Dönüşüyor

İzmir\'de Parklar Sağlık ve Eğitim Merkezine Dönüşüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen 'Sağlığı Geliştiren Parklar' projesi kapsamında şehrin parklarında beslenme, ilk yardım ve ev kazalarından korunma eğitimleri verilerek açık havada fiziksel aktiviteler yapılıyor.

31.07.2024 09:29  Güncelleme: 09:31
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İzmir Büyükşehir Belediyesinin "Sağlığı Geliştiren Parklar" projesiyle şehrin parkları hem spor alanına hem de birer eğitim merkezine dönüşüyor. Parklarda beslenme, ilk yardım ve ev kazalarından korunma eğitimi verilerek açık havada fiziksel aktiviteler yapılıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Toplum Sağlığı ve Eğitim Şube Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının ortaklaşa düzenlediği Sağlığı Geliştiren Parklar projesi kapsamındaki uygulamalardan biri Narlıdere ilçesi Narlı Mahallesi'nde bulunan Muhtar Sefa Dönmez Parkı'nda gerçekleştirildi. 7'den 70'e İzmirlilerin katılım sağladığı buluşmada beslenme, ilkyardım ve ev kazalarından korunma eğitimi verildi. Ayrıca açık havada beden eğitimi öğretmeni eşliğinde fiziksel aktivite yapıldı.

"Hedef, tam bir iyilik hali"

Proje hakkında bilgi veren Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Toplum Sağlığı ve Eğitim Şube Müdürü Banu Erdal, "Şehrimizin tüm parklarında hemşehrilerimize ev kazalarından korunma, ilkyardım, beslenme, fiziksel aktivite gibi konularda destek vermeyi ve koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında yurttaşlarımızın tam bir iyilik halinin sağlanmasını hedefliyoruz. Buluşmamızda özellikle ev kazalarına dikkat çekiyoruz. İstatistiklere göre ev kazalarının yaşanma oranı çok yüksek. Bu konuda bilgilendirmeler yaparak ev kazalarını mümkün olduğunca azaltmayı amaçlıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü, sağlığı tam bir iyilik hali olarak tanımlıyor. Biz de bu konuyu kapsamlı olarak ele alarak pek çok konuda bilgiler paylaşıyoruz" dedi. Erdal, ücretsiz etkinlikleri muhtarların talepleri üzerine düzenlediklerini ve kentteki tüm parklarda buluşma gerçekleştirmeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Planlama Proje Şube Müdürü Hüseyin Öztürk, Sağlığı Geliştiren Parklar projesini 11'inci kez düzenlediklerini belirterek "Bugüne dek 500'ün üzerinde vatandaşımız bu projeden yararlandı. Etkinliklerle parkların daha etkin kullanımını, kolektif bilincin güçlenmesini, sağlıklı ve güvenli park ortamının oluşmasını sağlıyoruz. Parkların sosyal bir ortama dönüşmesi açısından da bu projeyi önemsiyoruz" diye konuştu.

"Çok yararlı bir proje"

Buluşmaya, çevre mahallelerden muhtarlar da katıldı. Etkinliğin, muhtarı olduğu mahallede de uygulanması için talepte bulunacağını kaydeden Ilıca Mahallesi Muhtarı Neval Çelebi, "Etkinlikte, özellikle ev hanımlarının ev kazalarına karşı nasıl korunması gerektiği anlatıldı. İlk yardımın önemini de öğrendik. Bilinçli bir toplum oluşturmak için bu proje çok önemli" ifadelerini kullandı.

"Halk bilinçlendi"

Etkinliğe katılan ilk yardım sertifikası sahibi Cem Şendur da "Doktor Yusuf Demir, ilkyardım konusunda bize çok faydalı bilgiler anlattı. Halk bilinçlendi. Bu eğitimlerin çok büyük faydası oluyor. Programa genellikle ev hanımları, emekliler katılıyor. Ev kazaları da genellikle bu kişilerin başına geliyor. Örneğin evde kullanılan kimyasal maddelerle ilgili de çok önemli bilgiler verildi. Bilinçlendirme açısından muhteşem bir etkinlik oldu" sözlerine yer verdi.

Açık havada egzersiz

Aynur İnanç isimli yurttaş, "Sağlığımızın en büyük düşmanlarından biri olan ev içi kazalarla ilgili bilgiler aldım, egzersiz yaptım. Kendimi çok mutlu hissediyorum. Her zaman için güncel konulara açık olmamız gerekiyor. 'Bizden geçti' demeden projeye ilgi duydum" derken, İsmet Karaova "Bugünkü programı gayet güzel buldum. Etkinlikler çok iyiydi. Sağlık ve beslenme konusunda bilgi edindik, spor yaptık. Günlük hayatımda spor yapacağım ve sağlık konusunda söylenenleri uygulayacağım" dedi.

Psikososyal sağlık da gündeme geldi

Etkinlikte ev kazaları ve korunma yolları konusunda aynı zamanda iş güvenliği uzmanı olan Toplum Sağlığı ve Eğitim Şube Müdürü Banu Erdal, hayvanlardan geçen hastalıklar ve bulaşma yolları konusunda Ziraat Mühendisi Arda Yapanmış, psikososyal sağlık konusunda Psikolog Ufuk Kılınçaslan eğitim verdi. Dr. Yusuf Demir, katılımcılara ilkyardımın önemini ve nasıl uygulanacağını anlattı. Beden eğitimi öğretmeni Merve Akıncıoğlu ise etkinliğe katılanlara fiziksel aktivite yaptırdı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'de Parklar Sağlık ve Eğitim Merkezine Dönüşüyor - Son Dakika

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