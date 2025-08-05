İzmir\'de Su Kesintileri ve Kaçaklar Tepki Çekti

Yarın geceden itibaren kuralık nedeniyle zorunlu su kesintilerinin yaşanacağı İzmir'de, su borularındaki kaçaklar nedeniyle bazı sokaklar adeta göle döndü. Vatandaşlar bu duruma tepki göstererek, "Hem su yok diyorlar hem de günlerdir boşa akan suları tamir etmiyorlar" ifadelerini kullandı.

Kuraklığın etkisini artırdığı İzmir'de su krizi büyüyerek devam ediyor. İlk olarak Çeşme ilçesinde başlayan su kesintileri, tüm kenti etkisi altına almaya devam ediyor. İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Su Kurulu da geçtiğimiz günlerde açıklama yaparak azalan su kaynakları ve süregelen kuraklık nedeniyle 6 Ağustos 2025 tarihinden (yarın) itibaren her gece saat 23.00 ile sabah 05.00 arasında İzmir genelinde kısmi su kesintileri uygulanacağını duyurdu. Alınan kararla birlikte vatandaşlar tedirginlik yaşarken, kentin bazı bölgelerinde yaşanan su israfı tepkilere yol açtı. Özellikle su borularında meydana gelen arızalar nedeniyle birçok sokak ve mahallede suyun boşa aktığı, bazı yerlerin adeta göle döndüğü görüldü. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, "Susuzluk var deniyor ama günlerdir patlayan borular tamir edilmiyor" diyerek yetkilileri göreve çağırdı.

"3 gündür su boşa akıyor"

Üç gündür mahalledeki boru patlağı yüzünden suların boşa aktığını ifade eden emekli vatandaş Ali Yıldız, "Belediyeyi arıyoruz telefonlara hiç kimse cevap vermiyor. Açan da yüzüme telefonu kapatıyor. Adamlar hiç oralı bile olmuyor. Şu suya bak. Maaşlarını mı alamıyorlar da acaba bu işe gelmiyorlar? Susuzluk yok deniliyor ama durum böyle. Böyle boşa akan su olursa susuzluk olur. Bir bardak suya hasret olanlar var. Ama şu suyu akışını hiç gören yok. Yazık günah. Bu doğalgaz çalışmaları başladı. Su kesintisi ve su arızası devamlı oluyor. Günlerdir bu yol kapalı. Boşa giden suyun kıymetini bilen yok. Şu su 3 gündür akıyor. Bir mahalleye yetecek su akıyor şurada. İki tane araba çukura battı burada. Dün neredeyse yüklü araba devriliyordu. Hiçbir Allah'ın kulu gelip de onarmaya çalışmıyor" diye konuştu.

"İlgilenen kimse yok"

Yetkililerin ilgilenmediğini dile getiren tekstil işçisi Cafer Önder, "Üç günden beri böyle su boşa akıyor. Kim bilir ne kadar fatura gelecek insanlara. Çöp sorunumuz var. Bu mahalleyi yok sayıyorlar. Nasıl olacak bu bilmiyorum. Şu doğalgaz çalışmalarını yaptılar ve daha sonra borular patladı. Ne gelen var ne giden var. İhbar ediyoruz, söylüyoruz, arıyoruz ama hiç kimse hiçbir şekilde ilgilenmiyor. Suyu kesiyorlar.

Ama gel gelelim buna hiçbir şekilde çözüm bulunmuyor. Yani akan suya engel olan yok. Bir yetkilinin bu sorunu çözmesi lazım. Biz yetkilileri arıyoruz ama hiçbir şekilde bize dönüş olmuyor. Hatta dün ben aradığımda 'akan su faturalara yansımayacak' dendi. Üstten bir konuşma şekli vardı. Bu beni çok rahatsız etti. Ama buna bir gerçekten bir çözüm bulunması lazım. Dün üç tane araba girdi buraya. Çekiciyi çağırıp mecburen adamlar ekstra para verip arabalarını çıkardılar. Yazık günah. Su hayattır diye boşuna demiyorlar. Ama durum ortada görüyorsunuz" dedi.

Susuzluk olmasına rağmen boşa akan sulardan dolayı belediyeye tepki gösteren İdris Bakır, sözlerini şöyle sürdürdü: "4 gündür, 5 gündür arıyoruz kimse cevap vermiyor. Ulaştığımız kişiler yapacağız diyor geriye dönen olmuyor. Bir de susuzluk çekiyoruz. Böyle belediyecilik olmaz olsun. Halkın suyunu boşa akıtıyorsunuz. Ondan sonra faturalara yansıtıyorsunuz." - İZMİR