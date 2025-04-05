İzmir'de Suç Operasyonları: Çok Sayıda Ele Geçirme

(İZMİR) – İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) Amirliği ekiplerince 29 Mart - 4 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü Yunus Timleri'nce yapılan çalışmalar kapsamında 16 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 254 gram narkotik madde, 4 bin 24 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca, 1 çalıntı otomobil, 4 çalıntı motosiklet ve 1 şase numarası kazınmış motosiklet yakalanarak gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Operasyonlarda 11 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde ticareti", 114 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından, 450 kişi hakkında ise "yoklama Kaçağı" olmaları nedeniyle işlem yapıldı.

Çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 53 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Öte yandan Emniyet kaynakları, İzmir polisinin suç ve suçluyla olan mücadelesinin vatandaşların da desteğiyle kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.