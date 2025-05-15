İzmir'de Suç Oranlarında Dikkat Çeken Azalma

(İZMİR) - İzmir Valisi Süleyman Elban, kentte kişilere karşı işlenen suçlarda dikkat çeken azalma kaydedildiğini bildirdi. Geçen yılın aynı dönemine göre, 2025'in dört ayında kasten öldürme suçlarında yüzde 31, cinsel tacizde yüzde 18, cinsel saldırıda yüzde 35, kasten yaralamada yüzde 14, evden hırsızlıkta yüzde 29 azalma olduğunu aktaran Elban, düzenlenen 113 operasyon sonucu 75 organize suç çetesinin çökertildiğini, faili meçhul cinayetin ise bulunmadığını ifade etti.

İzmir Valiliğince düzenlenen medya buluşmasında, 2025'in dört ayını kapsayan asayiş ve güvenlik verileri kamuoyuyla paylaşıldı.

Vali Elban'ın başkanlığındaki toplantıya İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu ve İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz katıldı.

Vali Elban, toplantıda 2025'te gerçekleştirilen asayiş ve güvenlik uygulamalarında birçok suç türünde önemli düşüşler yaşandığını ifade etti. Kolluk kuvvetlerinin çalışmaları sonucunda kişilere karşı işlenen suçlarda dikkat çeken azalmalar kaydedildiğini aktaran Vali Elban, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yılın dört ayında kentte konut dokunulmazlığının ihlalinde yüzde 15, kasten öldürmede yüzde 31, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmada yüzde 19, kişilerin huzur ve sükun bozmada yüzde 4, cinsel tacizde yüzde 18, hakarette yüzde 5, çocuğun cinsel istismarında yüzde 16, kasten yaralamada yüzde 14, cinsel saldırıda yüzde 35 ve tehditte yüzde 14 azalma olduğunu söyledi.

Elban, otodan hırsızlık suçunun yüzde 51, kapkaçın yüzde 90, yankesiciliğin yüzde 64, motosiklet hırsızlığının yüzde 24, evden hırsızlığın yüzde 29, işyeri ve kurumdan hırsızlığın yüzde 28, yağmanın yüzde 5, dolandırıcılığın yüzde 2 azaldığını belirterek, "Yalnızca oto hırsızlığında yüzde 5'lik bir artış var" dedi.

"75 organize suç çetesi çökertildi"

Elban, organize suçla mücadele ile ilgili yılın dört ayında 113 operasyon yapıldığını, 75 organize suç çetesinin çökertildiğini belirterek, ilde yapılan çalışmalarda, hakkında kesinleşmiş cezası bulunan 7 bin 595 kişinin yakalanarak cezaevine gönderildiğini bildirdi.

Yılın dört ayında 2 bin 396 silah ele geçirildiğini ve 2 bin 201 kişi hakkında işlem yapıldığını açıklayan Elban, uyuşturucuyla mücadeleyeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Yapılan çalışmalar neticesinde, bin 66 imal ve ticaretiyle uğraşanlara karşı operasyon yapıldı ve yine kullanıcı ve bu kapsamda diğer kişilere yönelik 7 bin 370 olay tespit edildi. Bu kapsamda olmak üzere de yılın ilk dört ayında 9 bin 394 kişi gözaltına alındı ve 833 kişinin tutukluluk hali devam ediyor."

Trafik denetimleri yüzde 73 arttı

Yılın dört ayında 3 milyon 471 bin 937 trafik denetimi yapıldığını bildiren Elban, bu yılın dört ayındaki denetimlerin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73 arttığını belirtti. Elban, şunları söyledi:

"Bu yıl 3 milyon 471 bin 937 trafik denetimi yaptık ilk dört ayda. Bu denetimler sonucunda 585 bin 825 araca işlem yapıldı. İşlem yapılan araç sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28'lik bir artışa tekabül ediyor. Denetim yapılan ticari taksi sayısı 6 bin 563. Burada bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48'lik artış var. İşlem yapılan ticari taksi sayısı ise bin 894. Bu da bir önceki yılın aynı dönemine göre işlem yapılan araç sayısında yüzde 42'lik artışa tekabül ediyor. Yine okul servis araçlarımızda da ve diğer servis araçlarında da denetimlerimiz çok sıkı devam ediyor. Yapılan servis araçlarındaki denetim sayısı 18 bin 451. Bir önceki döneme göre denetim sayısında yüzde 98'lik artış var. İşlem yapılan servis aracı sayısı da 3 bin 739. Bu da bir önceki döneme göre yüzde 30'luk bir artışa tekabül ediyor."

Kentte 110 bin Suriyeli bulunuyor

İzmir'de düzensiz göçle mücadele kapsamında 202 operasyon düzenlendiğini bildiren Elban, "İlimizde bugün itibariyle bulunan Suriyeli göçmen sayısı 110 bin 461. İlimiz aynı zamanda göçmen kaçakçılığıyla mücadele konusunda da en yoğun çalışmaların yürütüldüğü illerden birisi. Bu kapsamda olmak üzere, dört aylık dönemde emniyetimiz, jandarmamız ve Sahil Güvenliğimizce 202 operasyon yapıldı ve şu anda bu kaçakçılıkla uğraşan organizatör diye tabir ettiğimiz 200 kişi tutuklu durumda" dedi.

112 çağrılarına daha fazla katılım bekleniyor

Vali Elban, vatandaşların 112 hattını daha aktif kullanmalarını istedi. Hattan 2024'ün ilk dört ayında 417 bin 275 çağrı alınırken, 2025'in aynı döneminde bu sayının yüzde 3 artışla 428 bin 975'e çıktığını bildiren Elban, bu artışın yeterli olmadığını ve vatandaşların olumsuz her durumda 112'yi aramaktan çekinmemesi gerektiğini vurguladı.

"Cinayette faili meçhulümüz yok"

Elban, şu açıklamalarda bulundu:

"Bugün itibariyle cinayette faili meçhulümüz yok. Sıfır. Çok şükür. Bu konuda hem kolluk birimlerimizin çok fedakar bir çalışması var hem de her gün teknolojiye yeni yeni yatırımlar yapıyoruz. Dolayısıyla teknoloji ve tekniği çok da iyi kullanıyor arkadaşlarımız. O anlamda şu an faili meçhulümüz, cinayette sıfır.

"Ülkemizde gördüğünüz her yabancı göçmen değil"

Ülkemizde gördüğünüz her yabancı göçmen değil. Bunların bir kısmı öğrenci, bir kısmının çalışma izni var. Bir kısmı da vizeli ya da vizesiz. Yani vizeye tabi değilse ülkesi vizesiz, vizeye tabi ise vizeli. Buraya turizm, ticari ya da eğitim, sağlık, sağlık turizminde de çok ciddi pay var Türkiye'ye artık değişik amaçlarla geliyorlar ve onlar şehrimizin değişik noktalarında kalıyorlar. Ama düzensiz göçmen anlamında ve yasal kalış hakkı olmayan anlamında artık Basmane'de son bir yıldan beri kimseyi bırakmıyoruz. Çünkü sürekli denetimlerimiz, sürekli operasyonlarımız devam ediyor. Böyle bir şeye izin vermiyoruz."

"Deniz trafiğini engellemesine izin vermeyeceğiz"

Elban, yerlerindeki teknelerle ilgili kurumların koordineli olarak çalışma yürüttüğünü belirterek, "İlk aşamada 205 teknenin ya sahipsiz olduğu ya sahibinin bulunamadığı ya da yasal süreçlerinin tamamlanıp artık onların oradan kaldırılması gerektiği ile ilgili tespitlerimiz oldu. Bu teknelerin tamamını kaldırma çalışmalarına başladık. Sizin de söylediğiniz gibi 36 tanesi kaldırıldı. Diğerlerini de kısa sürede kaldıracağız. Ayrıca yeni tespitler ya da yeni yasal süreçleri tamamlanıp bu kapsama düşen tekneler olursa da onları da ayrıca kaldıracağız. Dolayısıyla kullanılmayan ya da orada yanlış kullanıma neden olacak araçların, teknelerin orada bulunmasına ya da çevre kirliliğine neden olmasına ya da deniz trafiğini engellemesine izin vermeyeceğiz."

Orman yangınlarına karşı hazırlık tamamlandı

Geçen hafta Bornova'da çıkan orman yangınının defineciler nedeniyle başladığını söyleyen Elban, beş kişinin gözaltına alındığını ve tutuklandığını açıkladı. Elban, yaz aylarına yönelik yangınla mücadele hazırlıkları kapsamında personel, hava araçları, araç ve ekipman planlamalarının tamamlandığını belirtti.

Toplantının ardından Türkiye'de ilk kez yerli imkanlarla üretilen "Kıyı Gözetleme Mobil Sistemi" aracı da valilik önünde tanıtıldı.