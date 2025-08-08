İzmir'de Taksi Araçları İçin Yenileme Düzenlemesi Geliyor - Son Dakika
İzmir'de Taksi Araçları İçin Yenileme Düzenlemesi Geliyor

İzmir'de Taksi Araçları İçin Yenileme Düzenlemesi Geliyor
08.08.2025 11:51  Güncelleme: 11:53
İzmir'de taksici esnafının beklediği araç yenileme düzenlemesi ile ticari taksilerin yaş sınırı 9+3 formülüyle uzatılacak. 2016 model taksiler, yeni düzenleme ile 2028 yılına kadar trafikte kalabilecek. Esnaf, bu gelişmeyi memnuniyetle karşılıyor.

İzmir'de taksici esnafının uzun süredir beklediği araç yenileme düzenlemesiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Teknik Kurulu'nda gündeme alınan ve kısa süre içinde genel kurulda görüşülerek karara bağlanması beklenen yeni düzenlemeyle birlikte, ticari taksiler için geçerli olan 9 yaş sınırına ek olarak 3 yıl daha kullanım hakkı verilmesi planlanıyor.

Bu kapsamda, normal şartlarda 2025 yılı sonunda ruhsat süresi sona erecek olan 2016 model ticari taksiler, yeni düzenlemenin onaylanmasıyla birlikte 2028 yılı sonuna kadar trafikte kalabilecek.

Konuya ilişkin bir radyo programına katılan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, esnafa güzel haberi şu sözlerle duyurdu: "Araç yenileme maliyetlerinin bu denli arttığı bir dönemde,9+3 formülü esnafımıza önemli bir nefes aldıracaktır. Özellikle 2016 model araçların süresi bu sayede 2028'e kadar uzamış olacak. Bu, esnafımız için büyük bir rahatlama. 2025 yılı sonuna kadar araç ve sahip değişikliklerinde 9 yaş şartı aranmayacak. Bu kapsamda, 2016 ve sonrası model araçlar 2028 yılı sonuna kadar trafikte kalabilecek. Ancak 2026 yılı itibarıyla araç veya sahip değişikliğinde yeniden mevcut 9 yaş şartı geçerli olacak. Bu nedenle, esnafımızın araç değişikliği yapabilmesi için önünde yaklaşık 4 aylık bir süre bulunuyor."

ÖTV muafiyeti olmayınca yenileme zorlaştı

Erkan Özkan açıklamasında ayrıca, mevcut yönetmeliğe göre ticari araçlarda ÖTV indiriminin uygulanmamasının, araç yenilemeyi neredeyse imkansız hale getirdiğine dikkat çekti. Artan döviz kuru, enflasyon ve yüksek araç fiyatları nedeniyle esnafın yeni araç alım gücünün kalmadığını vurgulayan Erkan Özkan, bu yeni düzenlemenin bir nebze de olsa mevcut sıkıntılara çözüm sunacağını belirtti.

Mevcut şartlarda, İzmir Büyükşehir Belediyesinin yürürlükteki Taksi Yönergesi'ne göre, ticari araçların en fazla 9 yaşında olması gerekiyordu. Bu kural, özellikle pandemi sonrası artan ekonomik sorunlar nedeniyle esnafı ciddi şekilde zor durumda bırakıyordu. Yeni düzenleme beklentisi taksici esnafı tarafından memnuniyetle karşılandı.

İzmir Büyükşehir'e teşekkür

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, "İzmir'de taksici esnafını yakından ilgilendiren önemli bir düzenlemenin şekillenmesinde, başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay olmak üzere sürece katkı sunan tüm Büyükşehir bürokratlarına en içten teşekkürlerimizi sunarız. Sayın Cemil Tugay'ın yanı sıra, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sayın Zeki Yıldırım, Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Hakan Uzun, Ulaşım Dairesi Başkanı Sayın Özgür Yalçınkaya, UKOME Müdürü Sayın Nurcan Yanardağ ve Toplu Ulaşım Müdürü Sayın Erdal Gürlek, bu süreç boyunca göstermiş oldukları yapıcı yaklaşımları ve çözüm odaklı tutumlarıyla esnafın yanında olmuş, toplumsal diyalog kültürüne güç katmışlardır. Taksici esnafının sorunlarına duyarlılıkla yaklaşarak bu süreci sahiplenmeleri, İzmir'de katılımcı ve anlayışlı belediyeciliğin en güzel örneklerinden biri olmuştur. Kendilerine esnafımız adına şükranlarımızı sunarız." dedi.

Araçların modeli değil, bakımı ve temizliği önemli

Taksici esnafına yönelik bir çağrıda bulunan Erkan Özkan, "Araçlarımızın model yılı elbette önemli ancak asıl dikkat edilmesi gereken konu, araçların düzenli bakımının yapılması ve temizliğinin ihmal edilmemesidir. 2022 model bir araç bakımsız ve kirliyse, yeni model olmasının bir anlamı kalmaz. Bu nedenle, model yılından ziyade aracın yolcuya güven ve konfor sunacak şekilde hazır olması esastır." diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Otomobil, Ekonomi, Ulaşım, Hukuk, Yerel, izmir

İzmir'de Taksi Araçları İçin Yenileme Düzenlemesi Geliyor

24 saat son dakika haber yayını
İzmir'de Taksi Araçları İçin Yenileme Düzenlemesi Geliyor
