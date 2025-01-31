İzmir'de Taksimetre Zammı Yok - Son Dakika
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İzmir'de Taksimetre Zammı Yok

İzmir\'de Taksimetre Zammı Yok

Başkan Özkan, taksimetre ücretlerinde şu an için zam yapılmayacağını, ileride gerekli olursa ayarlama yapılabileceğini açıkladı.

31.01.2025 13:21
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İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, "Taksimetre ücretlerinde şu an için bir zam söz konusu değil. İleriki dönemde eğer ihtiyaç olursa fiyat ayarlamasına gidebiliriz" dedi.

2025 yılına girilmesiyle birlikte akıllarda 'İzmir'de taksimetre ücretlerine zam yapılacak mı?' sorusu oluştu. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, konuya dair açıklamalarda bulundu. Her yıl başında devlet tarafından belirlenen artış oranlarının olduğunu ve bu durumun bütün esnafın girdilerine yansıdığını söyleyen Başkan Özkan, "Bu sene yüzde 50'nin üzerinde bir yeniden değerleme oranı yapıldı. Trafik cezaları, harçlar, vergiler arttı. Bizim de bu yüklerin altından kalkabilmemiz için fiyatlarda ayarlamaya gitmek zorundayız. Fakat şu an için bir zam söz konusu değil. Direnebildiğimiz kadar direneceğiz. Eğer ihtiyaç olursa fiyat ayarlamasına gideceğiz" diye konuştu.

"Korsanla mücadelemiz devam edecek"

İstanbul'da bir firmayla ilgili görülen davanın seyrinden de bahseden Başkan Özkan, "Bu dava daha önceden açılmıştı. İstanbul 14'üncü Asliye Ticaret Mahkemesinin vermiş olduğu bir karar. İstinaftan esastan değil usulden dolayı geri döndü. Biz de İzmir Şoförler Odası olarak davaya müdahil olma kararı verdik. Mahkeme de bunu kabul etti. Geçtiğimiz ay içerisinde davaya katıldık. Bazı eksikliklerin tespit edilmesinden dolayı yeni bilir kişiler atandı. Dava 21 Mart'ta tekrar görüşülecek. Söz konusu firmanın yetkilisi, kendisini şirketin sahibi gibi lanse ediyordu. Bu kişinin şirketle bir bağının olmadığını, yan bağlarının olduğunu ispatlattık. Mücadelemiz devam edecek" açıklamalarında bulundu.

İzmir Emniyet Müdürlüğünün, Türkiye'ye örnek olacak şekilde korsanla mücadele başlattığını söyleyen Özkan, denetimlerin arttırıldığını ve yaklaşık 1 aylık süreçte 200'e yakın aracın kapatıldığını ifade etti.

Öldürülen taksici Oğuz Erge'yi andı

Konuşmasında İzmir'de 1 yıl önce araç içerisinde öldürülen taksici Oğuz Erge'yi de anan Başkan Özkan, "İzmir'de tüyler ürpertici bir olay yaşamıştık. Oğuz Erge meslektaşımızın bugün ölüm yıl dönümü. Kendisini rahmetle anıyorum. Allah rahmet eylesin. Bu olayın çözülmesinde kameranın ne kadar faydalı olduğunu tüm Türkiye görmüş oldu. Bu olaydan sonra tüm meslektaşlarımız, araçlarına mecbur olmasa dahi kamera takmak için sıraya girdiler" şeklinde konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'de Taksimetre Zammı Yok - Son Dakika

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