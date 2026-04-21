Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'de Tehdit İçeren Paylaşımlara Operasyon

21.04.2026 11:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de okul saldırıları sonrası sosyal medyada tehditlerde bulunan 30 kişi gözaltına alındı.

(İZMİR) – İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından sosyal medyada eğitim kurumlarını hedef alan tehdit içerikli paylaşımlara ilişkin yürütülen soruşturmada, 25'i çocuk 30 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından, İzmir ili sınırları içerisinde bulunan eğitim kurumlarını hedef alan, tehdit içerikli sosyal medya paylaşımları ve ihbarlarla ilgili derhal soruşturma başlatıldığı bildirdildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yürütülen çalışmalar kapsamında, kamu düzenini bozabilecek nitelikte, halk arasında korku ve panik yaratmayı amaçlayan tehdit içerikli paylaşımlarda bulunduğu ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede, 'Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit' ile 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçlarından 25 suça sürüklenen çocuk (SSÇ) ve 5 yetişkin olmak üzere toplam 30 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturmalar titizlikle yürütülmekte olup, kamuoyuna duyurulur."

Kaynak: ANKA

Operasyon, Güvenlik, İzmir, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, Mehmet Metiner’in vize talebini reddetti Gerekçesi daha da vahim ABD, Mehmet Metiner’in vize talebini reddetti! Gerekçesi daha da vahim
İstanbul için peş peş uyarı Kuvvetli geliyor İstanbul için peş peş uyarı! Kuvvetli geliyor
Polis isyan etti: Filtreli fotoğraflar yüzünden kayıp kadını yanımızdayken bile tanıyamadık Polis isyan etti: Filtreli fotoğraflar yüzünden kayıp kadını yanımızdayken bile tanıyamadık!
Görüntü Marmara’dan Deniz turuncu renge büründü Görüntü Marmara'dan! Deniz turuncu renge büründü
Magazin gündemini sarsacak bomba yasak aşk iddiası: Eşi mesajları yakaladı Magazin gündemini sarsacak bomba yasak aşk iddiası: Eşi mesajları yakaladı
Okul çevresindeki silah sesleri paniğe neden oldu Okul çevresindeki silah sesleri paniğe neden oldu

11:13
Bahçeli’den Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçesine gönderme
Bahçeli'den Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesine gönderme
11:07
İran devlet televizyonu iddiayı yalanladı: Pakistan’a hiçbir müzakere heyeti gönderilmedi
İran devlet televizyonu iddiayı yalanladı: Pakistan'a hiçbir müzakere heyeti gönderilmedi
10:46
Önce silah sesleri duyuldu sonra kadın kendini 6’ncı kattan attı
Önce silah sesleri duyuldu sonra kadın kendini 6'ncı kattan attı
10:43
9 kişinin katilinin annesiyle ilgili olay iddia: Telefonu öğretmenin yüzüne kapatmış
9 kişinin katilinin annesiyle ilgili olay iddia: Telefonu öğretmenin yüzüne kapatmış
10:36
Gülistan Doku dosyasında tutuklanan başhekim “Yılın hekimi“ ödülünü almış
Gülistan Doku dosyasında tutuklanan başhekim "Yılın hekimi" ödülünü almış
09:50
Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel’in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem
Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel'in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 12:06:58. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.