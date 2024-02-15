İzmir'de Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu Tamamlandı - Son Dakika
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İzmir'de Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu Tamamlandı

İzmir\'de Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu Tamamlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü, Efes Selçuk Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu tamamlandı. 22 kursiyer sertifikalarını aldı.

15.02.2024 10:42  Güncelleme: 10:50
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü, Efes Selçuk Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçen Meslek Fabrikası Kursları Projesi kapsamında düzenlenen Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu tamamlandı. 22 kursiyer, sertifikalarını Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'den aldı.

Kentteki iş gücü potansiyeli verimli eğitimlerle arttırmayı amaçlayarak nitelikli insan kaynağı oluşturmak için hayata geçen proje kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü, Efes Selçuk Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen eğitimler arasında yer alan Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Eğitimi'nde kursiyerler bitkilerin yetiştiriciliğinden distilasyonuna kadar tüm evreler hakkında bilgi aldı. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Eğitimi'ne katılan kursiyerler tamamen bitkisel ürünlerden krem, kolonya gibi doğal kozmetik ürünler yaptı.

Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu tamamlayan 22 kursiyer, sertifikalarını Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'den aldı.

MESLEK FABRİKASI EĞİTİMLERİ DEVAM EDECEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Daire Başkanlığı Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje içerisinde Efes Selçuk'ta Meslek Fabrikası Eğitimleri devam edecek.

Farklı dallarda ücretsiz olarak düzenlenecek eğitimlere 16 yaş üzeri vatandaşlar başvurabilecek. Eğitimlere katılmak isteyenler Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Etkinlik Merkezi'ne şahsen, kimlik ve diploma fotokopileriyle başvurarak istedikleri eğitime kayıt yaptırabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İzmir'de Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu Tamamlandı - Son Dakika

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