İzmir'de Toplu Ulaşım Araçları Temizlik İşlemlerine Devam Ediyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın kentteki yaşam konforunu artırmak amacıyla gündemine aldığı ilk 180 günlük görev süresini kapsayan "Hızlı Eylem Planı" işliyor. Toplu ulaşım araçlarının ve durakların temizliği ile ilgili de yoğun bir şekilde çalışmalara başlandı. Otobüs, metro, tramvay ve gemiler her gün titizlikle temizleniyor ve yeniden sefere hazırlanıyor. Temizlik sırasında su tasarrufuna da dikkat ediliyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın halktan gelen talepler doğrultusunda sözünü verdiği toplu ulaşım araçlarının ve durakların temizliği ile ilgili çalışmalar aralıksız sürüyor. Otobüs, metro, tramvay, feribot ve vapurlar her gün titizlikle temizleniyor ve her sabah 4.5 milyon İzmirli için tertemiz sefere çıkıyor. Yolcuların temas ettiği tutamak, korkuluk ve tırabzanlar da dezenfekte edilerek araç içleri hijyenik hale getiriliyor. Tüm bu işlemlerde insan sağlığına zararlı olmayan TSE onaylı temizlik ürünleri kullanılıyor. Yurttaşlardan ve muhtarlardan gelen talepler üzerine kapalı duraklar da temizleniyor.

Berek: "Görev sonrası her araç temizleniyor"

Bin 700'e yakın otobüsün her sabah tertemiz bir şekilde İzmirlilerle buluştuğunu söyleyen ESHOT Genel Müdürlüğü Yapı Tesisleri Dairesi Başkanlığı Garaj Hizmetleri Şube Müdürü Zeki Berek, "Günlük sefere çıkan bin 700 aracın her gün içini ve dışını temizliyoruz. Pandemi geçmesine rağmen araç içlerinde hijyen sağlamak amacıyla her gün yolcuların temas ettiği yerleri temizliyoruz. Kullandığımız suyun yüzde 80-85'ini dönüştürüp yeniden kullanıyoruz, şebeke suyunu mümkün olduğu kadar kullanmıyoruz. Her sabah İzmirliler mutlaka temizlenmiş araçlara biniyorlar. Ayrıca durakları da yıkıyoruz. Günlük temizliğin yanı sıra her ay dip köşe tavan dahil araçlarımızı kapsamlı bir temizlikten geçiriyor, dezenfekte ediyoruz. Bu uygulamamız çevre yerleşimler ve köylere sefer yapan otobüslerimiz de dahil" diye konuştu.

Otobüsler sefere nasıl hazırlanıyor?

Seferden dönen otobüsler önce fırçaya giriyor. Aracın ön - arka camları ve jantları köpüklü su ile yıkanıyor. Aracın içi süpürülüyor, göğüslük hafif nemli bez ile siliniyor, camlar, tutamaklar siliniyor, günü geçen afişler sökülüyor ve varsa yenisi yapıştırılıyor. Son olarak yerler paspas yapılarak günlük temizlik tamamlanıyor. Otobüslerin aylık periyodik temizliğinde ise araç fırçaya girerken tüm dış yüzeyi köpük püskürtme makinası ile köpürtülüyor. İçi süpürülüyor, yağ sökücü kullanılarak köpük püskürtme makinası ile tüm zemin köpükleniyor, fırçalanıyor ve çek çek ile temizleniyor. Camlar sabun kullanılarak cam peluşu ile köpükleniyor ve cam çekeceği ile temizleniyor. Tutamaklar ve yolcu teması olan alanlar dezenfektanlı bez ile siliniyor. Tavan nemli bez ile siliniyor, klima hava çıkışları ve filtreleri süpürge ile çekiliyor. Koltuklar süpürge ile süpürülüyor, lekeli olanlar ise yağ çöz kullanılarak temizleniyor ve kurumaya bırakılıyor. Şoför mahalli ve göğüslük nemli bez ile siliniyor ve yerler paspas yapılarak periyodik temizlik tamamlanıyor. ESHOT Genel Müdürlüğü filosunda halen bin 681 otobüs, faal olarak kullanılıyor.

Gemiler 33 temizlik personeli ile temizleniyor

İZDENİZ'de toplam 33 temizlik personeli ile 15 yolcu gemisi, 7 arabalı vapur, İzmir Marina ve 9 iskelede temizlik hizmeti sağlanıyor. Gemiler gün içerisinde seferden çıktıkları ve bağlandıkları anda temizlik personeli tarafından temizleniyor.

Metro ve tramvaylar güne tertemiz başlıyor

İzmir Metro'nun filosunda bulunan araçlar, günlük olarak sırayla atölye sahasındaki temizlik hattına alınarak temizleniyor ve işletime sunuluyor. Atölye sahasına gelen metro ve tramvay araçları, ilk olarak otomatik dış yıkama ünitesinden geçiyor ve şase temizliğine tabi tutuluyor. Ardından araçlar temizlik kanalına alınıyor. Temizlik kanalına alınan araçların temizliği, Temizlik Faaliyetleri Talimatı'na uygun olarak detaylı bir şekilde yapılıyor. Ayrıca temizlik sırasında kullanılan tüm kimyasallar, insan sağlığına ve Atık Yönetimi Prosedürü'ne uygun olarak alınıyor. Peronlar da sık sık temizleniyor. - İZMİR