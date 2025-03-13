İzmir'de Tünel İnşaatı Evlerde Korkutucu Çatlaklara Neden Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İzmir'de Tünel İnşaatı Evlerde Korkutucu Çatlaklara Neden Oldu

İzmir'de devam eden Onat Tüneli inşaatı, çevresindeki evlerde derin çatlakların oluşmasına yol açtı. Vatandaşlar, tünel kazısı sırasında meydana gelen patlatmaların etkisiyle korku içinde yaşadıklarını belirtirken, uzmanlar çatlakların tünel inşaatıyla ilişkisinin olmadığını savundu.

13.03.2025 18:15  Güncelleme: 18:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tünel inşaatı devam eden mahallede, evlerde oluşan derin çatlaklar vatandaşı tedirgin ediyor

İZMİR - Konak ilçesinde yapımı devam eden Onat Tüneli inşaatının olduğu bölgede bazı evlerde gözle görülür derecede derin çatlaklar oluştu. Çatlakların tünel kazısı sırasında yapılan patlatmalardan kaynaklandığını öne süren vatandaşlar evlerinde korkuyla oturduklarını ifade ediyor. Ege Üniversitesinin verdiği raporda ise binalarda oluşan çatlakların doğrudan tünel inşaatı ile ilgili olmadığı belirtiliyor.

Konak ilçesi Atamer Mahallesi'nde Buca ile Bornova'yı birbirine bağlayacak Onat Tüneli inşaatında, iddiaya göre kazı çalışmaları sırasında yapılan kontrollü patlatmalar nedeniyle bazı evlerde derin çatlaklar meydana geldi. Özellikle 2613 ve 2581 Sokak'ın kesişiminde bulunan binalarda derin çatlaklar ve zemindeki yarılmalar dikkat çekerken, mahalle sakinleri tedirgin olduklarını ifade etti.

Sabah gürültüyle uyandığını ifade eden Aygül Kılıç, "Bomba patlıyor gibi ses geldi. Biz ne yapacağız? Çok zor durumdayız. İki engelli çocuğumla güvensiz binalarda yaşıyoruz. Can güvenliğimiz yok. Ben nereye gideyim? Yetkililer geliyor fakat bir şey değişmiyor" diye konuştu.

"Evimiz yıkıldı yıkılacak"

Konuyla ilgili yardım beklediklerini belirten mahalle sakini Ersan Kılıç da "Evimiz yıkıldı yıkılacak. Bize yardımcı olurlarsa seviniriz. Sürekli patlama sesleri geliyor. Gece uyurken seslere uyanıyoruz. Evimizin hali ortada" dedi.

"Gidecek yerimiz yok"

Evinin bahçesinde bulunan merdivenlerin çatladığını söyleyen Selahaddin Kılıç "Biz ne yapacağız? Evimiz başımıza yıkılacak. Korkudan evimizde oturamıyoruz. Başka gidecek yerimiz yok" ifadelerine yer verdi.

Sokaktaki parkelerde de yarılmalar olduğunu anlatan Fatma Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yollarımız havaya kalktı. Evlerimizde çatlaklar oluştu. Korkuyoruz. Kimse bize sahip çıkmıyor. Bu kadar insan nasıl kiraya çıksın? Evlerimiz mantar gibi yarılıyor."

Raporda 'çatlamaların tünelle ilgisi olmadığı' belirtildi

Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden ulaşılan bilgiye göre, Ege Üniversitesinden alınan raporda binalarda oluşan çatlakların doğrudan tünel inşaatı ile ilgili olmadığı, bölgenin jeolojik yapısının süreklilik teşkil etmemesi (boşluklu zemin yapısı) ve hasar alan yapıların herhangi bir mühendislik hizmeti alınmadan yapılması nedenleriyle çatlakların olabileceği belirtildi. Ayrıca bölgedeki 3 mahalleden 74 binayla ilgili şikayetin geldiği, 18'ine tahliye kararı verildiği, 6'sının satın alma süresinin tamamlandığı ve 2'sinin yıkımının yapıldığı açıklandı. Vatandaşların mağdur olmaması için de çalışmaların sürdüğü vurgulandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, 3-sayfa, Çevre, Hukuk, Yerel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de Tünel İnşaatı Evlerde Korkutucu Çatlaklara Neden Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti
Hakan Çalhanoğlu’nun yanına bir Türk daha Hakan Çalhanoğlu'nun yanına bir Türk daha
Özel okulda deney sırasında patlama: 6 öğrenci yaralandı Özel okulda deney sırasında patlama: 6 öğrenci yaralandı
Hastanede tedavi gören Kadir İnanır’ın son hali ortaya çıktı Hastanede tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması için hazırız Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması için hazırız
Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek’in bonservisini belirledi Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek'in bonservisini belirledi
Özgür Özel, kadına şiddet uygulayan Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan’ın istifasını istedi Özgür Özel, kadına şiddet uygulayan Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan'ın istifasını istedi
TİP lideri Erkan Baş’tan Halk TV’ye Rasim Ozan Kütahyalı tepkisi TİP lideri Erkan Baş'tan Halk TV'ye Rasim Ozan Kütahyalı tepkisi
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, geçici anayasa beyannamesini imzaladı Suriye Cumhurbaşkanı Şara, geçici anayasa beyannamesini imzaladı
Türk medyasındaki dev satış onaylandı Türk medyasındaki dev satış onaylandı
Trump’tan AB’ye yüzde 200 gümrük vergisi uygulama tehdidi Trump'tan AB'ye yüzde 200 gümrük vergisi uygulama tehdidi
Kargo dükkanındaki para dolu kasayı böyle çaldılar Kargo dükkanındaki para dolu kasayı böyle çaldılar
Rangers maçı sonrası Fenerbahçe’de ayrılık Rangers maçı sonrası Fenerbahçe'de ayrılık
Milyonlarca emekliye müjdeli haber TBMM’den geldi Milyonlarca emekliye müjdeli haber TBMM'den geldi
Ayşe Nazmiye Uça: Yapay zeka işe alımlarda daha çok kullanılıyor Ayşe Nazmiye Uça: Yapay zeka işe alımlarda daha çok kullanılıyor

18:53 Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti
18:08 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması için hazırız Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması için hazırız
16:48 Suriye Cumhurbaşkanı Şara, geçici anayasa beyannamesini imzaladı Suriye Cumhurbaşkanı Şara, geçici anayasa beyannamesini imzaladı
09:47 Akaryakıt fiyatlarına kontak kapattıracak zam Akaryakıt fiyatlarına kontak kapattıracak zam
09:32 Çığlık atmak, yere sopayla vurmak için 150 bin TL ödediler Çığlık atmak, yere sopayla vurmak için 150 bin TL ödediler
09:28 Metiner’in Atatürk ile Öcalan’ı aynı cümle içinde kullanması ortalığı karıştırdı Metiner'in Atatürk ile Öcalan'ı aynı cümle içinde kullanması ortalığı karıştırdı
09:17 Maçlar nefes kesti Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu Maçlar nefes kesti! Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
09:13 Unutulmaz dizi “Sihirli Annem“ film oluyor, eski kadro yeniden bir arada Unutulmaz dizi "Sihirli Annem" film oluyor, eski kadro yeniden bir arada
09:01 Yatırımcılar dikkat Altın fiyatları kritik eşikte Yatırımcılar dikkat! Altın fiyatları kritik eşikte
08:51 Yok böyle kavga Tarafları dakikalarca ayıramadılar Yok böyle kavga! Tarafları dakikalarca ayıramadılar
08:35 Merkez Bankası Başkanı net konuştu: Ne gerekiyorsa yapacağız Merkez Bankası Başkanı net konuştu: Ne gerekiyorsa yapacağız
08:21 Mourinho ile Maximin arasında kavga Hocasına öyle şeyler söyledi ki... Mourinho ile Maximin arasında kavga! Hocasına öyle şeyler söyledi ki...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2025 19:12:06. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Tünel İnşaatı Evlerde Korkutucu Çatlaklara Neden Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.