İzmir'de Tünel İnşaatı Evlerde Korkutucu Çatlaklara Neden Oldu

Tünel inşaatı devam eden mahallede, evlerde oluşan derin çatlaklar vatandaşı tedirgin ediyor

İZMİR - Konak ilçesinde yapımı devam eden Onat Tüneli inşaatının olduğu bölgede bazı evlerde gözle görülür derecede derin çatlaklar oluştu. Çatlakların tünel kazısı sırasında yapılan patlatmalardan kaynaklandığını öne süren vatandaşlar evlerinde korkuyla oturduklarını ifade ediyor. Ege Üniversitesinin verdiği raporda ise binalarda oluşan çatlakların doğrudan tünel inşaatı ile ilgili olmadığı belirtiliyor.

Konak ilçesi Atamer Mahallesi'nde Buca ile Bornova'yı birbirine bağlayacak Onat Tüneli inşaatında, iddiaya göre kazı çalışmaları sırasında yapılan kontrollü patlatmalar nedeniyle bazı evlerde derin çatlaklar meydana geldi. Özellikle 2613 ve 2581 Sokak'ın kesişiminde bulunan binalarda derin çatlaklar ve zemindeki yarılmalar dikkat çekerken, mahalle sakinleri tedirgin olduklarını ifade etti.

Sabah gürültüyle uyandığını ifade eden Aygül Kılıç, "Bomba patlıyor gibi ses geldi. Biz ne yapacağız? Çok zor durumdayız. İki engelli çocuğumla güvensiz binalarda yaşıyoruz. Can güvenliğimiz yok. Ben nereye gideyim? Yetkililer geliyor fakat bir şey değişmiyor" diye konuştu.

"Evimiz yıkıldı yıkılacak"

Konuyla ilgili yardım beklediklerini belirten mahalle sakini Ersan Kılıç da "Evimiz yıkıldı yıkılacak. Bize yardımcı olurlarsa seviniriz. Sürekli patlama sesleri geliyor. Gece uyurken seslere uyanıyoruz. Evimizin hali ortada" dedi.

"Gidecek yerimiz yok"

Evinin bahçesinde bulunan merdivenlerin çatladığını söyleyen Selahaddin Kılıç "Biz ne yapacağız? Evimiz başımıza yıkılacak. Korkudan evimizde oturamıyoruz. Başka gidecek yerimiz yok" ifadelerine yer verdi.

Sokaktaki parkelerde de yarılmalar olduğunu anlatan Fatma Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yollarımız havaya kalktı. Evlerimizde çatlaklar oluştu. Korkuyoruz. Kimse bize sahip çıkmıyor. Bu kadar insan nasıl kiraya çıksın? Evlerimiz mantar gibi yarılıyor."

Raporda 'çatlamaların tünelle ilgisi olmadığı' belirtildi

Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden ulaşılan bilgiye göre, Ege Üniversitesinden alınan raporda binalarda oluşan çatlakların doğrudan tünel inşaatı ile ilgili olmadığı, bölgenin jeolojik yapısının süreklilik teşkil etmemesi (boşluklu zemin yapısı) ve hasar alan yapıların herhangi bir mühendislik hizmeti alınmadan yapılması nedenleriyle çatlakların olabileceği belirtildi. Ayrıca bölgedeki 3 mahalleden 74 binayla ilgili şikayetin geldiği, 18'ine tahliye kararı verildiği, 6'sının satın alma süresinin tamamlandığı ve 2'sinin yıkımının yapıldığı açıklandı. Vatandaşların mağdur olmaması için de çalışmaların sürdüğü vurgulandı.