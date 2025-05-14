İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

(İZMİR) – İzmir'in Çeşme, Karaburun ve Seferihisar ilçelerinde, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen üç ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Çeşme, Karaburun ve Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Son üç gün içinde yapılan 3 ayrı operasyonda 18 kök kenevir bitkisi, 8 kilo 953 gram esrar ve skank, 32 adet sentetik ecza, 1 hassas terazi ve kenevir yetiştirmede kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.