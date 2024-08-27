İzmir'de Uyuşturucu Satıcısı 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de Uyuşturucu Satıcısı 2 Şüpheli Yakalandı

İzmir\'de Uyuşturucu Satıcısı 2 Şüpheli Yakalandı

İzmir'in Konak ve Karşıyaka ilçelerinde Motosikletli Polis Timleri'nin yaptığı denetimlerde uyuşturucu satmak suçundan aranan 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

27.08.2024 16:28
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İZMİR'in Konak ve Karşıyaka ilçelerinde, Motosikletli Polis Timleri'nin yaptığı denetimlerde uyuşturucu satmak suçundan aranan M.B. ve E.Ö. yakalandı. 2 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri (Yunus) ekipleri, dün Konak ve Karşıyaka ilçelerinde denetim yaptı. Konak ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yapılan denetimde şüphe üzerine durdurulan E.Ö., yapılan kimlik sorgulamasında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde satmak' suçundan 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Karşıyaka'da ise şüphe üzerine durdurulan M.B.'nin aynı suçtan 15 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yerel İzmir'de Uyuşturucu Satıcısı 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Uyuşturucu Satıcısı 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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