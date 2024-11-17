İzmir\'deki 47 Katlı Gökdelende Yangın Tatbikatı Başarıyla Gerçekleştirildi

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Bayraklı gökdelenler bölgesindeki 47 katlı binada yangın tatbikatı yaptı. İtfaiyenin, yüksek binalarda olası yangınlara müdahale refleksini güçlendirerek can ve mal kaybını önlemek amacıyla düzenlendiği tatbikatta, 216 metre yüksekliğindeki gökdelende bulunan yaklaşık 450 kişi, 15 dakikada başarılı şekilde tahliye edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, olası yangınlarda yurttaşların bilincini arttırmak, itfaiye ekiplerinin olaylara müdahale refleksini güçlendirerek can ve mal kaybını önlemek için tatbikatlar yapıyor.

Bayraklı'daki gökdelenler bölgesinde, kentin en yüksek ikinci binasında yapılan tatbikatta, senaryo gereği yapay duman verildi ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yangın ihbarı yapıldı. İhbar, İzmir İtfaiye teşkilatına yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale etti. Senaryo doğrultusunda 47 katlı binanın 11'inci katında yaralı olduğu bilgisi de paylaşıldı. 1500 kişinin çalıştığı 216 metre yüksekliğindeki gökdelende, yaralı kişi itfaiye ve paramedikler tarafından sedye ile çıkarılarak, 112 Acil Kurtarma Sağlık (AKS) ambulansına bindirildi. İtfaiye personeli tüm katları kontrol ederken, 15 dakika içerisinde yaklaşık 450 kişinin tahliyesi başarıyla gerçekleştirildi.

"Amacımız can ve mal kaybını önlemek"

Yüksek binalarda olası yangınların faciaya dönüşmemesi için bu tatbikatların çok kıymetli olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü eğitmenlerinden Mustafa Yatım, "Yüksek katlı binalarda yangına müdahalede binanın yangın pasif ve aktif önlemleri bizler için hayati önem taşıyor. Bunların çalışabilir olması, olası yangında devreye girerek görevlerini eksiksiz şekilde yerine getiriyor olmaları gerekiyor. Tatbikat aracılığıyla olası bir yangında can ve mal kaybını önlemek için bu kontrolleri, çalışmaları yapıyoruz. Yine söndürme personelinin de canını tehlikeye atmayacak şekilde olaya nasıl müdahale edeceğini görüyoruz. Bu tatbikatta da binanın yangın güvenlik önemlerinin sağlıklı şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol ettik. 15 dakikada 450 kişiyi tahliye ettik. Başarılı bir tatbikat oldu" dedi.

"Tatbikatlar önemli deneyimler sunuyor"

Merkez Bölge Amiri Engin Karakoyun da riskli yerlerde yangın tatbikatlarının önemli olduğunu belirterek, "Yüksek katlı binalar İzmir'de son yıllarda arttı. İzmir İtfaiyesi olarak yüksek katlı binalarda olası yangınlara müdahalede başarılı olmak istiyoruz. Bu tatbikatlar bize önemli deneyimler sunuyor" diye konuştu.

"İnsanların bilinçlenmesini istiyoruz"

Bina Yetkilisi İsmail Özkan ise her yıl yangın tatbikatı düzenlediklerini, itfaiye ile birlikte düzenledikleri bu tatbikatın ise çok verimli geçtiğini dile getirerek, "Tatbikatların ardından eksiklerimizi görüyoruz. Alacağımız ekstra önlemler varsa birlikte bunu düzeltelim istiyoruz. Burası 7 gün 24 saat boyunca canlı bir alan. İnsanların yangın konusunda bilinçlendirilmesi kolay değil. Bunu deneyimlemek onlar açısından da olası bir yangından zarar görmeden kurtulmalarını sağlayacak. Bina sakinlerini bilinçlendirmek için İzmir İtfaiyesi'nin yaptığı tatbikat çok iyi oldu" ifadelerini kullandı.