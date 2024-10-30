İzmir\'deki Deprem Anmasında Sorunlar Gündeme Geldi

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Haber: TENZİLE AŞÇI Kamera: KERİM UĞUR

(İZMİR) – İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için düzenlenen anma törenine katıldı, sorunlarını dinledi. Depremzede bir kadın, ev yapımı için ruhsat alamadıklarını belirterek yardım istedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 30 Ekim'de hayatını kaybedenleri anmak için Bayraklı'da bulunan 30 Ekim Deprem Anıtı ve Parkı'nda düzenlenen törene katıldı. Tugay, daha sonra depremzedelerin sorunlarını dinledi.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Tugay, depreme dayanıklı kent için yeni bir plan üzerinde çalıştıklarını belirtti.

"Bazı yerlerde yükseklikleri azaltabiliriz, bazı yerlerde binaların aralarının açılmasını isteyebiliriz"

Riskin azaltılması için bazı bölgelerde mevcut imar planlarının değiştirilebileceğini belirten Tugay, şunları söyledi:

"İzmir'in 1999 yılında yapılmış bir deprem master planı çalışması var. O tarihten bu tarihe kadar bütünlüklü, depremin hem risklerini hem olası bir deprem durumunda yapılacakları tarif etmiş bir master planımız yok. Bir risk azaltım çalışması da var ama biz daha kapsamlı her şeyi ile bir çalışmayı yapıyoruz. Birkaç çalıştay yapıldı benim de katıldığım. O bir aşamasıydı. Bütün eldeki verilerle beraber ihtiyacımız olan verileri de toplayarak bir plan yapacağız. Burada bazı altyapı bölümleri depremde hasar alabilir. Onlarla ilgili ne yapacağız? Yollarla, köprülerle, temiz suya ulaşma, elektrik tesisatı gibi şeylerle ilgili çalışmalar yapacağız. Bunlar da zaaflarımızı ortaya çıkartacak. Bina envanteri zaten çıkarılıyor. Bornova ve Bayraklı yapıldı. Yakında Karşıyaka ve Konak için başlayacak yakında. Onlar bitince diğer ilçelere geçilecek. Envanter dışında da yapılacak mikro bölgeleme çalışmaları devam ediyor. Bunlarla bazı kararlar belki alacağız. İzmir'de yapılan yapılarla ilgili yeni imar plan kararları alabileceğiz. Bazı yerlerde yükseklikleri azaltabiliriz, bazı yerlerde binaların aralarının açılmasını isteyebiliriz. Bu yönde imar plan kararları alınabilecek. İnşaatların denetimi ile ilgili de özel kararlar alınabilir. Bunların hepsi bizi deprem riskine karşı koruyabilecek. Bir de işin kentsel dönüşüm boyutu var. Dönüşüm boyutunda da elde edilen verilerle, nereye daha önce öncelik vereceğimize, hangi binaların yüksek riskli olduğuna bakacağız. Buna göre çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Depremzede vatandaş Tugay'dan çözüm istedi

Tugay'ın açıklamalarının ardından, depremzede bir vatandaş Başkan Tugay'a yaşadıkları sorunları anlatarak çözüm bulunmasını istedi.

Deprem sonrası evlerinin yıkıldığını ve yeni bina için yaklaşık 1,5 yıldır ruhsat alamadıklarını belirten depremzede vatandaş, "Ben emekliyim. Şu anda ödeme gücüm yok, çünkü kiradayım. Düşünün bir emekli kira ödüyor. Bir de evini ödeyecek. Şu anda 4 milyon biçiyorlar evlere. Bir de emsal veriyorlar. Belediye bize emsal verdi" diye konuştu.

Depremzedenin talebinin ardından ise üzerlerine düşen her şeyi yapmaya hazır olduklarını belirten Tugay, "Binanız tamamen boşaltılmış durumda mı" diye sordu. Depremzede kadın ise 15 aydır mağdur olduklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Boşaltıldı, yıkıldı. 15 aydır belediyedeki şeyde ben görüyorum. Hiçbir eksiklik yok. Sadece benimle alakalı değil. Binlerce insan var. Buradan izole ediliyoruz."

Depremzede vatandaşa yanıt veren Tugay, "Ben şu anda kimin neyi beklediğini detaylı olarak bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Sorunlarını aktarmaya devam eden depremzede vatandaş şöyle konuştu:

"Ekonomik olarak muhalefet bir şey yapması lazım. Çevre şehircilik belediyeye atıyor. Biz belediye ne kadar oranda katkı sağlayabilir bilebilecek insanlarız. Ama buna bir el atılması lazım. Biz halkız. Biz halksak yani belediye ona göre var. Halk varsa. Devlet de ona göre var. Yani biz yok ediliyoruz. 30 senelik bir evimiz… Bir evim var ya."

Rezerv alandan konut verilip verilmediğini soran Tugay, "Size deprem konutlarından teklif ettiler mi hiç" dedi.

Tugay'a yanıt veren vatandaş ise çözüm talebini yineleyerek, "Hiçbir şey… Kendim için demiyorum. 70-80 yaşında insanlar var. Bir el atın ne olur! Depremzedelerle ilgili bir toplantı yapılması lazım. Çok mağduruz" ifadelerini kullandı.

Depremzedenin sözleri üzerine, belediye yetkililerine durumu inceleme talimatı veren Tugay, depremzedelerin her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek "Çok üzgünüm. Yanınızda olacağız. Yanınızda olacağız. Yanınızda olacağız" dedi.