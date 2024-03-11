İzmir'deki Egeşehir Laboratuvarı, deprem araştırmaları için tam donanımlı

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Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in dirençli kent vizyonu doğrultusunda Çiğli'de kurulan Türkiye'nin en kapsamlı yapı ve zemin laboratuvarı Egeşehir Laboratuvarı'nı ziyaret etti. Prof. Dr. Naci Görür, laboratuvarın kapsamının düşündüğünden daha geniş tutulduğunu belirtti. Başkan Tunç Soyer ise olası bir afet durumunda her türlü senaryoya yönelik hazırlıkları sürdürdüklerini aktardı.

Türkiye'nin en kapsamlı deprem araştırmaları ve risk azaltma projelerini başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yapı envanteri ve zemin çalışmalarıyla beraber kara ve denizde başlattığı depremsellik araştırması sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in dirençli kent vizyonu doğrultusunda Çiğli'de kurulan Türkiye'nin en kapsamlı yapı ve zemin laboratuvarı Egeşehir Laboratuvarı'ndaki çalışmalar da hızla devam ediyor. Bugün saat 13.00'te Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) başlayacak Dirençli Kent İzmir Konferansı'na katılmak amacıyla kente gelen Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür program öncesinde Egeşehir Laboratuvarı'nı ziyaret etti. Merkezi gezerek çalışmaları inceleyen Prof. Dr. Naci Görür'e İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Egeşehir A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Odaman, Egeşehir Planlama A.Ş. Genel Müdürü Ekrem Tükenmez, İzmir Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Banu Dayangaç ve yetkililer eşlik etti.

DEPREME DİRENÇLİ İZMİR İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İzmir'i daha dirençli hale getirmek amacıyla faaliyetlerini aksatmadan sürdüren merkez hakkında bilgi alan Prof. Dr. Naci Görür, "Düşünceme göre merkezin kapsamı epey geniş tutulmuş. Olması gerekenler yapılıyor burada. İzmir'de çok sayıda fay var. Bu fayların özellikleri çok önemli. Ne zaman hareket edeceklerini ancak çalışarak bilebiliriz" dedi. İstanbul'un durumunun İzmir'e oranla daha kestirilebilir olduğunu belirten Görür, "Burada düşman belli değil. Nereden vuracağı belli değil. Kazığımızı sağlam yere çakacağız" diye konuştu.

Soyer de kentte yürütülen çalışmaları özetlerken, olası bir afet durumunda her türlü senaryoya yönelik hazırlıkları sürdürdüklerini aktardı. Yerel yönetim olarak çok önemli adımlar attıklarını vurgulayan Başkan Soyer, merkezi hükümetin de çalışmalara destek vermesi gerektiğini belirtti.

TAM DONANIMLI

Egeşehir Laboratuvarı beton, kaya ve zemin incelemelerinde ihtiyaç duyulacak "49 ayrı deney ve test yapılabilir" onayını alan tek merkez. Laboratuvar riskli yapı tespiti ile zemin etütleri için gerekli deney, analiz ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik cihaz ve ekipmanlarla donatıldı.